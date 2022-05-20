2:2
Конец матча
1:0
35' ГолDarwin Gomez
1:1
45' ПенальтиДиас Дамиан
1:2
52' ГолГарсес Карлос
58' Желтая карточкаJonathan Perlaza
75' Желтая карточкаFrancisco Bareiro
2:2
79' ГолIrwin Anton
79' Желтая карточкаIrwin Anton
Ход матча
35'
1:0
45'
1:1
52'
1:2
58'
79'
2:2
79'
29
Jefre
Vargas
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
14
Аймар
Дарио
19
Nixon
Molina
10
Диас
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
-
14 Jean FuentesЗащитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
19 Luis Annese
-
16 Irwin Anton
-
-
-
-
22 Geykel Parra
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Аймар ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Nixon MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диас ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Leonai
-
Главный тренер: Селико Хорхе
История личных встреч
Метрополитанос
Барселона Гуаякиль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Тачира 1:1 Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:4 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0