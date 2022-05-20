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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Метрополитанос
2:2
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
1:0
35' Гол
Darwin Gomez
1:1
45' Пенальти
Диас Дамиан
1:2
52' Гол
Гарсес Карлос
58' Желтая карточка
Jonathan Perlaza
75' Желтая карточка
Francisco Bareiro
2:2
79' Гол
Irwin Anton
79' Желтая карточка
Irwin Anton
90'+5
1
Tito
Rojas
29
Jefre
Vargas
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
7
Carlos
Sosa
I
18
Facundo
Moreira
50
Carlos
Cermeno
11
Darwin
Gomez
21
Charlis
Ortiz
17
Robinson
Flores
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
14
Аймар
Дарио
2
Jeison
Mina
15
Jonathan
Perlaza
16
Erick
Castillo
19
Nixon
Molina
27
Карселен
Майкл
17
Пенилья
Кристиан
11
Гарсес
Карлос
10
Диас
Дамиан
Метрополитанос
Барселона Гуаякиль

История личных встреч

Метрополитанос
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:0

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Тачира 1:1 Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:4 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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