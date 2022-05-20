1:2
Конец матча
59' Желтая карточкаAngel Gonzalez II
63' Желтая карточкаMauro Estol
1:0
84' ГолAlexandro Bernabei
1:1
87' ГолMauro Menzdez
1:2
90' ГолБраво Кристиан
90' Желтая карточкаБраво Кристиан
90' Желтая карточкаBruno Veglio
Ход матча
63'
84'
87'
1:1
90'
1:2
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
21 Kevin Rolon
-
-
-
30 Enzo Lopez
-
16 Bruno Veglio
-
-
Главный тренер: Daniel Carreno
История личных встреч
Ланус
Монтевидео Уондерерс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 1:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1