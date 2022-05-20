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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Ланус
1:2
Конец матча
Монтевидео Уондерерс
0'
59' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
63' Желтая карточка
Mauro Estol
1:0
84' Гол
Alexandro Bernabei
1:1
87' Гол
Mauro Menzdez
1:2
90' Гол
Браво Кристиан
90' Желтая карточка
Браво Кристиан
90' Желтая карточка
Bruno Veglio
90'+5
17
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
42
Лопес
Хосе
Мануэль
21
Паскини
Николас
35
Braian
Aguirre
27
Angel
Gonzalez
II
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Сильвейра
Мауро
4
Juan
Acosta
7
Ismael
Garcia
2
Juan
Aguirre2
15
Matias
Fracchia
27
Emiliano
Vidart
5
Mauro
Estol
11
Agustin
Santurio
19
Браво
Кристиан
25
Nicolas
Ferreira
32
Hernan
Rivero
Ланус
Монтевидео Уондерерс

История личных встреч

Ланус
Монтевидео Уондерерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 1:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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