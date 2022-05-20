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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Вильстерман
0'
1:0
6' Гол
Rodrigo Nestor
2:0
17' Гол
Rodrigo Nestor
21' Желтая карточка
Edson Perez
28' Желтая карточка
Welington
3:0
47' Гол
Patrick I
90'+3
40
Thiago
Xavier3
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
34
Welington
15
Невес
Габриэль
3
Patrick
I
25
Rodrigo
Nestor
10
Nikao
23
Eder1
7
Ригони
Эмилиано
33
Bruno
Poveda
5
Robson
Dos
Santos
3
Santiago
Echeveriia
30
Родригес
Эдемир
16
Монтеро
Ронни
7
Edson
Perez
26
Кастро
Рауль
18
Rodrigo
Morales
6
Аньес
Карлос
24
Осорио
Умберто
10
Campos
Sérgio
III
Сан-Паулу
Вильстерман

История личных встреч

Сан-Паулу
Вильстерман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:3

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Вильстерман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реал Томайпо - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Вильстерман - Аурора 0:0 Аякучо - Вильстерман 0:0
Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3 Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Велингтон получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      21'
      Edzon Perez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Родриго Нестор бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Родриго Нестор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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