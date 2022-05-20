3:0
Конец матча
1:0
6' ГолRodrigo Nestor
2:0
17' ГолRodrigo Nestor
21' Желтая карточкаEdson Perez
28' Желтая карточкаWelington
3:0
47' ГолPatrick I
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
21'
28'
47'
3:0
59'
72'
22
Миранда
Жоао
34
Welington
10
Nikao
23
Eder1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoНападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
12 Alisson II
-
29 Pablo Maia
-
-
26 Igor Gomes
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
33 Bruno PovedaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Лопес ХоэльЗащитник
- Полузащитник
-
14 Варгас ЛуисПолузащитник
-
25 Чавес АндресНападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Ponce
История личных встреч
Сан-Паулу
Вильстерман
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Вильстерман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реал Томайпо - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Вильстерман - Аурора 0:0 Аякучо - Вильстерман 0:0
Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3 Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1