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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хонка
0:0
Второй тайм: 77'
Ильвес
0'
51' Желтая карточка
Алмен Микаэль
62' Желтая карточка
Рале Матиас
73' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
75' Желтая карточка
Катц Калле
77'

Ход матча

51'
 
Алмен Микаэль
61'
 
Отенг Эрик
Арифи Дони
62'
Рале Матиас
 
70'
Aleksandar Katanic
Agon Sadiku
 
73'
 
Нгуекам Ариэль
75'
 
Катц Калле
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
3.60
4.89
6.03
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
18
Видьеског
Аксель
42
Kai
Meriluoto
11
Нгуекам
Ариэль
Хонка
Ильвес

История личных встреч

Хонка
Ильвес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1
Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    75'
    Катц Калле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    73'
    Нгуекам Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Agon Sadiku уходит с поля. Aleksandar Katanic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Рале Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Арифи Дони уходит с поля. Eric Oteng выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Алмен Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
3.60
4.89
6.03
Все Коэффициенты
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Хонка
Ильвес
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