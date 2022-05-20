Стадион: Кэшпойнт Арена
2:1
Конец матча
1:0
3' ГолНимага Бакари
8' Желтая карточкаНимага Бакари
23' Желтая карточкаОгринец Санди
33' Желтая карточкаНухиу Атдхи
51' Желтая карточкаFelix Strauss
2:0
53' ГолFelix Strauss
67' Вторая желтая карточкаНимага Бакари
2:1
74' ГолВриони Джакомо
Ход матча
3'
1:0
23'
33'
51'
53'
2:0
67'
74'
13
Касали
Тино
33
Прица
Тим
19
Justin
Forst
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Justin ForstНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|3
|0.3
|Нухиу Атдхи
|2
|0.2
|Нимага Бакари
|2
|0.2
|Felix Strauss
|2
|0.2
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.1
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.1
|Хаудум Штефан
|1
|0.1
|Райтер Доминик
|1
|0.1
|Бишоф Ной
|1
|0.1
|Гаудино Джанлука
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Бумбергер Давид
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|7
|0.7
|Забитцер Томас
|3
|0.3
|Шульц Кофи
|1
|0.1
|Огринец Санди
|1
|0.1
|Рогель Жан
|1
|0.1
|Alexander Ranacher
|1
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
|Блуме Брор
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нимага Бакари
|6
|1
|Felix Strauss
|6
|1
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|1
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Мишиц Самуэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Бумбергер Давид
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огринец Санди
|3
|0
|Кох Фабиан
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
5
56%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
6
40%
6
40%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
40%
4
24%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3