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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Альтах
2:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
3' Гол
Нимага Бакари
8' Желтая карточка
Нимага Бакари
23' Желтая карточка
Огринец Санди
33' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
51' Желтая карточка
Felix Strauss
2:0
53' Гол
Felix Strauss
67' Вторая желтая карточка
Нимага Бакари
2:1
74' Гол
Вриони Джакомо
90'+6
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
20
Тартаротти
Йоханнес
27
Хаудум
Штефан
42
Нимага
Бакари
7
Моншайн
Кристоф
9
Нухиу
Атдхи
13
Ожегович
Беньямин
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
27
Markus
Wallner
14
Alexander
Ranacher
98
Огринец
Санди
17
Нашбергер
Йоханнес
33
Прица
Тим
77
Эртльталер
Юлиус
19
Justin
Forst
Альтах
5-3-2
Сваровски Тироль
4-4-1-1

История личных встреч

Альтах
Сваровски Тироль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ББЗВ
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 3 0.3
Нухиу Атдхи 2 0.2
Нимага Бакари 2 0.2
Felix Strauss 2 0.2
Нанизаямо Микаэль 1 0.1
Шрайнер Эммануэль 1 0.1
Хаудум Штефан 1 0.1
Райтер Доминик 1 0.1
Бишоф Ной 1 0.1
Гаудино Джанлука 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Бумбергер Давид 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 7 0.7
Забитцер Томас 3 0.3
Шульц Кофи 1 0.1
Огринец Санди 1 0.1
Рогель Жан 1 0.1
Alexander Ranacher 1 0.1
Эртльталер Юлиус 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Блуме Брор 0 0
Прица Тим 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нимага Бакари 6 1
Felix Strauss 6 1
Нухиу Атдхи 3 0
Бишоф Ной 3 0
Нанизаямо Микаэль 1 1
Sebastian Aigner 2 0
Мишиц Самуэль 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Цвишенбруггер Ян 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Гаудино Джанлука 1 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Бумбергер Давид 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огринец Санди 3 0
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Смит Ренни 2 0
Забитцер Томас 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Felix Bacher 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Авуджа Максим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
5
56%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
6
40%
6
40%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
40%
4
24%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 10 5 2 3 16 - 16 28
2. ЛАСК 10 3 5 2 16 - 13 26
3. Рид 10 1 5 4 9 - 13 22
4. Хартберг 10 2 5 3 14 - 12 22
5. Альтах 10 4 4 2 14 - 11 22
6. Адмира 10 2 5 3 11 - 15 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 3 1 1 14 - 7 22
2. Адмира 5 1 2 2 5 - 8 15
3. Альтах 5 1 4 0 5 - 4 13
4. Сваровски Тироль 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Хартберг 5 1 2 2 6 - 4 5
6. Рид 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 5 1 2 2 4 - 6 19
2. Сваровски Тироль 5 2 1 2 6 - 11 18
3. Хартберг 5 1 3 1 8 - 8 17
4. Альтах 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Адмира 5 1 3 1 6 - 7 6
6. ЛАСК 5 0 4 1 2 - 6 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Нухиу Атдхи получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Огринец Санди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Нимага Бакари бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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