Стадион: Raiffeisen Arena
1:0
14' ГолБалик Гусейн
2:0
19' ГолБалик Гусейн
22' Желтая карточкаВодганел Ян
30' Желтая карточкаOumar Sako
33' Желтая карточкаМалишек Лукас
3:0
33' ГолГойгингер Томас
40' Желтая карточкаЛейте Луан
3:1
56' ГолЛукачевич Леонардо
71' Желтая карточкаНиколов Владимир
90' Желтая карточкаШмидт Александер
Ход матча
14'
1:0
19'
2:0
22'
30'
33'
33'
40'
46'
56'
71'
90'
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
31
Лейте
Луан
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
ЛАСК
Адмира
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|5
|0.5
|Михорль Петер
|2
|0.2
|Флеккер Флориан
|2
|0.2
|Хорват Саша
|2 (1)
|0.2
|Балик Гусейн
|2
|0.2
|Гойгингер Томас
|2
|0.2
|Шмидт Александер
|1
|0.1
|Филипович Петар
|0
|0
|Поцманн Марвин
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (3)
|0.3
|Stefano Surdanovic
|2
|0.2
|Мустафа Сулиман
|2 (1)
|0.2
|Лукачевич Леонардо
|2
|0.2
|Лейте Луан
|1
|0.1
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Николов Владимир
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Филипович Петар
|2
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Oumar Sako
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвиршиц Штефан
|2
|1
|Малишек Лукас
|3
|0
|Форсагер Вильгельм
|3
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лейте Луан
|2
|0
|Бауэр Себастьян
|2
|0
|Водганел Ян
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эбнер Томас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Николов Владимир
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
27%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
18
10
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
5
28%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1
Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адмира - Альтах 0:3 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3
Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1