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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
ЛАСК
3:1
Конец матча
Адмира
0'
1:0
14' Гол
Балик Гусейн
2:0
19' Гол
Балик Гусейн
22' Желтая карточка
Водганел Ян
30' Желтая карточка
Oumar Sako
33' Желтая карточка
Малишек Лукас
3:0
33' Гол
Гойгингер Томас
40' Желтая карточка
Лейте Луан
3:1
56' Гол
Лукачевич Леонардо
71' Желтая карточка
Николов Владимир
90' Желтая карточка
Шмидт Александер
90'+8
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
3
Oumar
Sako
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
21
Хон
Хён-Сок
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
14
Балик
Гусейн
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
4
Бауэр
Себастьян
31
Лейте
Луан
84
Остшолек
Маттиас
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
74
Angelo
Gattermayer
18
Водганел
Ян
37
Лукачевич
Леонардо
9
Мустафа
Сулиман
ЛАСК
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Адмира

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ББЗВ
1:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
5:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
4:2
Б
3:0
ТМК
0:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.5
Михорль Петер 2 0.2
Флеккер Флориан 2 0.2
Хорват Саша 2 (1) 0.2
Балик Гусейн 2 0.2
Гойгингер Томас 2 0.2
Шмидт Александер 1 0.1
Филипович Петар 0 0
Поцманн Марвин 0 0
Реннер Рене 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.3
Stefano Surdanovic 2 0.2
Мустафа Сулиман 2 (1) 0.2
Лукачевич Леонардо 2 0.2
Лейте Луан 1 0.1
Форсагер Вильгельм 0 0
Николов Владимир 0 0
Angelo Gattermayer 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Филипович Петар 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Хорват Саша 2 0
Реннер Рене 2 0
Накамура Кейто 2 0
Oumar Sako 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Шлагер Александер 1 0
Михорль Петер 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Шмидт Александер 1 0
Балик Гусейн 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Малишек Лукас 3 0
Форсагер Вильгельм 3 0
Кершбаум Роман 2 0
Лейте Луан 2 0
Бауэр Себастьян 2 0
Водганел Ян 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Николов Владимир 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Angelo Gattermayer 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
27%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

18
10
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
5
28%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1
Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адмира - Альтах 0:3 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3
Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 10 5 2 3 16 - 16 28
2. ЛАСК 10 3 5 2 16 - 13 26
3. Рид 10 1 5 4 9 - 13 22
4. Хартберг 10 2 5 3 14 - 12 22
5. Альтах 10 4 4 2 14 - 11 22
6. Адмира 10 2 5 3 11 - 15 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 3 1 1 14 - 7 22
2. Адмира 5 1 2 2 5 - 8 15
3. Альтах 5 1 4 0 5 - 4 13
4. Сваровски Тироль 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Хартберг 5 1 2 2 6 - 4 5
6. Рид 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 5 1 2 2 4 - 6 19
2. Сваровски Тироль 5 2 1 2 6 - 11 18
3. Хартберг 5 1 3 1 8 - 8 17
4. Альтах 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Адмира 5 1 3 1 6 - 7 6
6. ЛАСК 5 0 4 1 2 - 6 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лейте Луан получил желтую карточку от судьи
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