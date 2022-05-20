Стадион: Profertil Arena Hartberg
1:0
5' ГолАфдияй Донис
1:1
72' ГолШаби Сейфедин
75' Желтая карточкаДиарра Юба
Ход матча
5'
1:0
72'
1:1
75'
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
77
Афдияй
Донис
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Хартберг
Рид
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйнтсил Сет
|4
|0.4
|Айдын Окан
|2
|0.2
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.2
|Афдияй Донис
|2
|0.2
|Хайль Юрген
|1
|0.1
|Гольнер Манфред
|1
|0.1
|Кайнц Тобиас
|1
|0.1
|Ниманн Ноэль
|1
|0.1
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Juergen Lemmerer
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|3
|0.3
|Цигль Марсель
|1
|0.1
|Шаби Сейфедин
|1
|0.1
|Сатин Мурат
|1
|0.1
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.1
|Нутц Штефан
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Leo Mikic
|0
|0
|Nene Dorgeles
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|4
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|3
|1
|Leo Mikic
|2
|0
|Нутц Штефан
|0
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Лакнер Маркус
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Nikola Stosic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3
Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1
Рид
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1