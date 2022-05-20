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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Хартберг
1:1
Конец матча
Рид
0'
1:0
5' Гол
Афдияй Донис
1:1
72' Гол
Шаби Сейфедин
75' Желтая карточка
Диарра Юба
90'+2
35
Заллингер
Рафаэль
29
Фаркаш
Патрик
11
Matija
Horvat
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
24
Тадич
Дарио
77
Афдияй
Донис
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
45
Nene
Dorgeles
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
Хартберг
4-3-1-2
Рид
4-4-2

История личных встреч

Хартберг
Рид

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ББЗВ
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйнтсил Сет 4 0.4
Айдын Окан 2 0.2
Тадич Дарио 2 (1) 0.2
Афдияй Донис 2 0.2
Хайль Юрген 1 0.1
Гольнер Манфред 1 0.1
Кайнц Тобиас 1 0.1
Ниманн Ноэль 1 0.1
Фаркаш Патрик 0 0
Juergen Lemmerer 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 3 0.3
Цигль Марсель 1 0.1
Шаби Сейфедин 1 0.1
Сатин Мурат 1 0.1
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.1
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0
Nene Dorgeles 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 4 0
Свете Рене 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Айдын Окан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Thomas Kofler 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Цигль Марсель 1 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3
Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1
Рид
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 10 5 2 3 16 - 16 28
2. ЛАСК 10 3 5 2 16 - 13 26
3. Рид 10 1 5 4 9 - 13 22
4. Хартберг 10 2 5 3 14 - 12 22
5. Альтах 10 4 4 2 14 - 11 22
6. Адмира 10 2 5 3 11 - 15 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 3 1 1 14 - 7 22
2. Адмира 5 1 2 2 5 - 8 15
3. Альтах 5 1 4 0 5 - 4 13
4. Сваровски Тироль 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Хартберг 5 1 2 2 6 - 4 5
6. Рид 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 5 1 2 2 4 - 6 19
2. Сваровски Тироль 5 2 1 2 6 - 11 18
3. Хартберг 5 1 3 1 8 - 8 17
4. Альтах 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Адмира 5 1 3 1 6 - 7 6
6. ЛАСК 5 0 4 1 2 - 6 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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