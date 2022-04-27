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Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Ламия. Противостояние между хозяевами поля “Ламия” и командой “Панатинаикос”. Это ответная игра. В первой встрече победил "Панатинаикос" со счётом 1:0.