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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ламия
 
Позже
Панатинаикос
Прогнозы 103
Ламия 4.9% (5)
X 7.8% (8)
Панатинаикос 87.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панатинаикос
5.15
3.64
1.76
Все Коэффициенты
Ламия
Панатинаикос

История личных встреч

Ламия
Панатинаикос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
1:0
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романич Лазар 1 0.17
Элефтериадис Христос 1 0.17
Цукалос Николаос 1 0.17
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.17
Провидакис Константинос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateus Vital 2 0.33
Канталапьерда Аитор 1 0.17
Карлитос Карлос 1 0.17
Македа Федерико 1 0.17
Паласиос Себастьян 1 0.17
Иоаннидис Фотис 1 0.17
Александропулос Сотириос 1 0.17
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаранов Боян 2 0
Бехарано Данни 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Бангура Альхассан 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Големич Владимир 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Влахомитрос Анестис 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Перес Рубен 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
1/8 финала
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
1/4 финала
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 Арис Салоники
1 Ламия
2 ПАОК
1 АЕК
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
1/2 финала
1 Панатинаикос
0 Ламия
0 ПАОК
0 Олимпиакос
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Ламия. Противостояние между хозяевами поля “Ламия” и командой “Панатинаикос”. Это ответная игра. В первой встрече победил "Панатинаикос" со счётом 1:0.
  • До матча
  • Приветствую всех, любителей футбола! На связи КУБОК ГРЕЦИИ. 1/2 ФИНАЛА “ЛАМИЯ” на своём поле сыграет против команды “ПАНАТИНАИКОС”. Наблюдать и транслировать этот матч буду я, Дмитрий Матюшенцев.
Прогнозы 103
Ламия 4.9% (5)
X 7.8% (8)
Панатинаикос 87.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панатинаикос
5.15
3.64
1.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия - Панатинаикос онлайн

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Прогнозы на матч Ламия - Панатинаикос

Исход игры
Ламия
4.9% (5)
Ничья
7.8% (8)
Панатинаикос
87.3% (89)
Тотал 2.5
Больше
40% (40)
Меньше
60% (60)
Обе команды забьют
Да
43% (43)
Нет
57% (57)
Популярный счёт
0:1 Панатинаикос
35.3% (36)
1:2 Панатинаикос
26.5% (27)
0:2 Панатинаикос
16.7% (17)
1:1 Ничья
6.9% (7)
2:1 Ламия
4.9% (5)
1:3 Панатинаикос
2.9% (3)
0:3 Панатинаикос
2.9% (3)
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Ламия
Панатинаикос

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