Греция: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Ламия
Панатинаикос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Романич Лазар
|1
|0.17
|Элефтериадис Христос
|1
|0.17
|Цукалос Николаос
|1
|0.17
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0.17
|Провидакис Константинос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateus Vital
|2
|0.33
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.17
|Карлитос Карлос
|1
|0.17
|Македа Федерико
|1
|0.17
|Паласиос Себастьян
|1
|0.17
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.17
|Александропулос Сотириос
|1
|0.17
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаранов Боян
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Влахомитрос Анестис
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ламия - Панатинаикос
Исход игры
Ламия
9.1% (3)
Ничья
12.1% (4)
Панатинаикос
78.8% (26)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
48.48% (16)
Нет
51.52% (17)
Популярный счёт
0:2 Панатинаикос
30.3% (10)
1:2 Панатинаикос
27.3% (9)
0:1 Панатинаикос
15.2% (5)
1:1 Ничья
12.1% (4)
2:1 Ламия
9.1% (3)
0:3 Панатинаикос
6.1% (2)
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