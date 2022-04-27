Греция: Кубок 2021-2022
Позже
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед
48 матчей
43.8%
22.9%
33.3%
21 победа 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.1%
56.3%
16.6%
13 побед 27 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
43.8%
27%
14 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|0.4
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|Лопеш Рони
|1
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.2
|Семеду Рубен
|1
|0.2
|Фадига Бандиугу
|1
|0.2
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2
|0.4
|Акпом Чуба
|2
|0.4
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Авраам
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|4
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
100%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос - ПАОК
Исход игры
Олимпиакос
82.9% (92)
Ничья
9.9% (11)
ПАОК
7.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.75% (43)
Меньше
58.25% (60)
Обе команды забьют
Да
49.51% (51)
Нет
50.49% (52)
Популярный счёт
1:0 Олимпиакос
40.5% (45)
2:1 Олимпиакос
33.3% (37)
1:1 Ничья
7.2% (8)
1:2 ПАОК
3.6% (4)
2:0 Олимпиакос
3.6% (4)
3:1 Олимпиакос
1.8% (2)
0:1 ПАОК
1.8% (2)
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