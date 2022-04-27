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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
 
Позже
ПАОК
Прогнозы 111
Олимпиакос 82.9% (92)
X 9.9% (11)
ПАОК 7.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАОК
2.13
3.32
3.80
Все Коэффициенты
Олимпиакос
ПАОК

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед

48 матчей

43.8%
22.9%
33.3%
21 победа 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.1%
56.3%
16.6%
13 побед 27 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
43.8%
27%
14 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 0.4
Масурас Гиоргос 2 0.4
Лопеш Рони 1 0.2
Эль-Араби Юссеф 1 0.2
Семеду Рубен 1 0.2
Фадига Бандиугу 1 0.2
Вальбуэна Матьё 0 0
Карвалью Жоау 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 2 0.4
Акпом Чуба 2 0.4
Митрицэ Александру 1 0.2

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Авраам 2 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лала Кенни 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 4 1
Куртич Ясмин 2 0
Креспо Хосе 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Дуглас Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
100%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1
1/8 финала
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
1/4 финала
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 Арис Салоники
1 Ламия
2 ПАОК
1 АЕК
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
1/2 финала
1 Панатинаикос
0 Ламия
0 ПАОК
0 Олимпиакос
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2022, осталось 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Олимпиакос 82.9% (92)
    X 9.9% (11)
    ПАОК 7.2% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    ПАОК
    2.13
    3.32
    3.80
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    Прогнозы на матч Олимпиакос - ПАОК

    Исход игры
    Олимпиакос
    82.9% (92)
    Ничья
    9.9% (11)
    ПАОК
    7.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.75% (43)
    Меньше
    58.25% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    49.51% (51)
    Нет
    50.49% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Олимпиакос
    40.5% (45)
    2:1 Олимпиакос
    33.3% (37)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    1:2 ПАОК
    3.6% (4)
    2:0 Олимпиакос
    3.6% (4)
    3:1 Олимпиакос
    1.8% (2)
    0:1 ПАОК
    1.8% (2)
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