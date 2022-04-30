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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
ОФИ
0:0
Первый тайм: 42'
Панетоликос
0'
25' Желтая карточка
Маринакис Никос
28' Желтая карточка
Балояннис Константинос
32' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
42'

Ход матча

25'
Маринакис Никос
 
28'
Балояннис Константинос
 
32'
Диамантис Апостолос
 
33'
 
Белевонис Христос
Мендоса Хавьер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панетоликос
2.18
3.42
3.40
Все Коэффициенты
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
10
Бузукис
Яннис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
19
Цилианидис
Космас
28
Феллипе
Луис
7
Лампру
Лазарос
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
21
Перейра
Элиас
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
14
Дуарте
Фредерику
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
ОФИ
4-3-3
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.8
Дурмишай Фиорин 1 0.2
Стаикос Пасхалис 1 0.2
Нейра Хуан 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Балояннис Константинос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.4
Дуарте Фредерику 1 0.2
Флорес Дейби 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маринакис Никос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Селимович Вахид 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 0:0 5 1 2 2 6 - 7 42
2. Астерас 4 1 2 1 4 - 3 40
3. Ионикос 4 3 1 0 9 - 6 36
4. Волос 4 1 2 1 6 - 5 35
5. Панетоликос 0:0 5 0 2 3 3 - 6 34
6. Атромитос 4 2 2 0 5 - 3 31
7. Ламия 4 1 0 3 3 - 7 21
8. Аполлон Смирнис 4 2 1 1 4 - 3 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 0:0 3 0 1 2 3 - 5 38
2. Волос 2 1 0 1 3 - 2 33
3. Панетоликос 0:0 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Аполлон Смирнис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. ОФИ 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Атромитос 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волос 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Панетоликос 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панетоликос
2.18
3.42
3.40
Все Коэффициенты
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