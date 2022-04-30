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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
ОФИ
0:1
Конец матча
Панетоликос
0'
25' Желтая карточка
Маринакис Никос
28' Желтая карточка
Балояннис Константинос
32' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
0:1
53' Гол
Вергос Николаос
53' Желтая карточка
Мельядо Мигель
61' Желтая карточка
Камау Брюс
76' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
77' Желтая карточка
Анестис Яннис
90'+6
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
10
Бузукис
Яннис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
19
Цилианидис
Космас
28
Феллипе
Луис
7
Лампру
Лазарос
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
21
Перейра
Элиас
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
14
Дуарте
Фредерику
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
ОФИ
4-3-3
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.8
Дурмишай Фиорин 1 0.2
Стаикос Пасхалис 1 0.2
Нейра Хуан 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Балояннис Константинос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.4
Вергос Николаос 1 0.2
Дуарте Фредерику 1 0.2
Флорес Дейби 0 0
Морсай Йонатан 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маринакис Никос 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Яннулис Костас 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Селимович Вахид 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Анестис Яннис 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Астерас 4 1 2 1 4 - 3 40
3. Ионикос 4 3 1 0 9 - 6 36
4. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 6 36
5. Волос 4 1 2 1 6 - 5 35
6. Атромитос 4 2 2 0 5 - 3 31
7. Ламия 4 1 0 3 3 - 7 21
8. Аполлон Смирнис 4 2 1 1 4 - 3 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 2 1 0 1 3 - 2 33
3. Панетоликос 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Аполлон Смирнис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Атромитос 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 2 0 2 0 3 - 3 2
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      46'
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