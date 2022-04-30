Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
Конец матча
25' Желтая карточкаМаринакис Никос
28' Желтая карточкаБалояннис Константинос
32' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
0:1
53' ГолВергос Николаос
53' Желтая карточкаМельядо Мигель
61' Желтая карточкаКамау Брюс
76' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
77' Желтая карточкаАнестис Яннис
Ход матча
25'
53'
53'
61'
76'
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 6
-
18 Нарушения правил 16
-
55 Владение мячом, % 45
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.8
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.2
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.2
|Нейра Хуан
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Балояннис Константинос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Хорхе
|2
|0.4
|Вергос Николаос
|1
|0.2
|Дуарте Фредерику
|1
|0.2
|Флорес Дейби
|0
|0
|Морсай Йонатан
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маринакис Никос
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|41
|2.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|40
|3.
|Ионикос
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|36
|4.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|36
|5.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|35
|6.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|31
|7.
|Ламия
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|37
|2.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|33
|3.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|33
|4.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|27
|5.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|2.
|Ионикос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|35
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|16
|5.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2