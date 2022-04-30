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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Волос
0:1
Второй тайм: 46'
Атромитос
0'
0:1
42' Гол
Кулурис Эфтимос
45' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
46'

Ход матча

27'
 
Ротариу Дорин
Клонаридис Виктор
42'
0:1
Кулурис Эфтимос
45'
Бартоло Хулиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Атромитос
2.41
3.36
2.96
Все Коэффициенты
30
Пападопулос
Симеон
26
Феррари
Франко
4
Гюлен
Левент
16
Сьелис
Христос
3
Алхо
Николай
21
Dimitris
Metaxas
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
10
Фернандес
Пауло
92
Янниотис
Андреас
17
Эрлингмарк
Огюст
29
Струнгис
Стефанос
19
Кивракидис
Кириакос
33
Кастельяно
Дани
7
Карталис
Александрос
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
20
Кулурис
Эфтимос
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
Волос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Атромитос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 2 0.4
Феррари Франко 1 0.2
Бартоло Хулиан 1 0.2
Kevin Rosero 1 0.2
Ван Веерт Том 1 (1) 0.2
Регаттен Адриен 0 0
Алхо Николай 0 0
Корреа Хорхе 0 0
Emiliano Purita 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.6
Эрлингмарк Огюст 1 0.2
Муньис Хуан 1 0.2
Клонаридис Виктор 1 0.2
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0
Сьелис Христос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Муньис Хуан 1 0
Кастельяно Дани 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Астерас 4 1 2 1 4 - 3 40
3. Ионикос 4 3 1 0 9 - 6 36
4. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 6 36
5. Волос 0:1 5 1 2 2 6 - 6 35
6. Атромитос 1:0 5 3 2 0 6 - 3 34
7. Ламия 4 1 0 3 3 - 7 21
8. Аполлон Смирнис 4 2 1 1 4 - 3 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 0:1 3 1 0 2 3 - 3 33
3. Панетоликос 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 1:0 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Аполлон Смирнис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. Атромитос 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Атромитос
2.41
3.36
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:1 Атромитос онлайн

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