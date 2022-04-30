Стадион: Пантессалико
0:1
42' ГолКулурис Эфтимос
45' Желтая карточкаБартоло Хулиан
Ход матча
42'
0:1
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
-
70 Алибек ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Волос
Атромитос
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Пауло
|2
|0.4
|Феррари Франко
|1
|0.2
|Бартоло Хулиан
|1
|0.2
|Kevin Rosero
|1
|0.2
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.2
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Корреа Хорхе
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3
|0.6
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.2
|Муньис Хуан
|1
|0.2
|Клонаридис Виктор
|1
|0.2
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|41
|2.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|40
|3.
|Ионикос
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|36
|4.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|36
|5.
|Волос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|35
|6.
|Атромитос
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|34
|7.
|Ламия
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|37
|2.
|Волос
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|33
|3.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|33
|4.
|Атромитос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|27
|5.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|2.
|Ионикос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|35
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|16
|5.
|Атромитос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|0:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2