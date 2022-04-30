  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Волос
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
42' Гол
Кулурис Эфтимос
45' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
1:1
52' Гол
Ван Веерт Том
59' Желтая карточка
Харисис Харилаос
65' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
74' Желтая карточка
Карталис Александрос
90'+4
30
Пападопулос
Симеон
26
Феррари
Франко
4
Гюлен
Левент
16
Сьелис
Христос
3
Алхо
Николай
21
Dimitris
Metaxas
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
10
Фернандес
Пауло
92
Янниотис
Андреас
17
Эрлингмарк
Огюст
29
Струнгис
Стефанос
19
Кивракидис
Кириакос
33
Кастельяно
Дани
7
Карталис
Александрос
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
20
Кулурис
Эфтимос
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
Волос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Атромитос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 2 0.4
Ван Веерт Том 2 (1) 0.4
Феррари Франко 1 0.2
Бартоло Хулиан 1 0.2
Kevin Rosero 1 0.2
Регаттен Адриен 0 0
Алхо Николай 0 0
Корреа Хорхе 0 0
Emiliano Purita 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.6
Эрлингмарк Огюст 1 0.2
Муньис Хуан 1 0.2
Клонаридис Виктор 1 0.2
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0
Сьелис Христос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 2 0
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Муньис Хуан 1 0
Кастельяно Дани 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Карталис Александрос 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Астерас 4 1 2 1 4 - 3 40
3. Волос 5 1 3 1 7 - 6 36
4. Ионикос 4 3 1 0 9 - 6 36
5. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 6 36
6. Атромитос 5 2 3 0 6 - 4 32
7. Ламия 4 1 0 3 3 - 7 21
8. Аполлон Смирнис 4 2 1 1 4 - 3 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Аполлон Смирнис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 2 0 2 0 3 - 3 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Волос 1:1 Атромитос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     