Стадион: Караискакис
2:0
Первый тайм: 45'
1:0
6' ГолЭль-Араби Юссеф
41' Желтая карточкаСалиакас Манолис
2:0
43' ГолРодригес Гарри
Ход матча
6'
1:0
41'
43'
2:0
43'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
55 Владение мячом, % 45
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Iason Kyrkos
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Олимпиакос
ПАС Янина
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.6
|Карвалью Жоау
|1
|0.2
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.2
|Лала Кенни
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.5
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лала Кенни
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|73
|2.
|ПАОК
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|59
|3.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|53
|4.
|АЕК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|51
|5.
|Панатинаикос
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|51
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|72
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|49
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|ПАС Янина
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|51
|2.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|48
|3.
|ПАС Янина
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|41
|4.
|ПАОК
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1