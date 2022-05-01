  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Олимпиакос
2:0
Первый тайм: 45'
ПАС Янина
0'
1:0
6' Гол
Эль-Араби Юссеф
41' Желтая карточка
Салиакас Манолис
2:0
43' Гол
Родригес Гарри
43' Желтая карточка
 45'

Ход матча

6'
Эль-Араби Юссеф
1:0
38'
 
Салиакас Манолис
Лиасос Ангелос
41'
 
Салиакас Манолис
43'
Родригес Гарри
2:0
43'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАС Янина
1.32
5.05
13.00
Все Коэффициенты
1
Вацлик
Томаш
17
Врусаи
Мариус
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
77
Родригес
Гарри
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Лодыгин
Юрий
29
Гардавски
Михаэль
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-1-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАС Янина

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.6
Карвалью Жоау 1 0.2
Сиссе Пап Абу 1 0.2
Лала Кенни 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.5
Салиакас Манолис 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лала Кенни 2 0
Камара Агибу 2 0
Манолас Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Каргас Яннис 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Станко Калеб 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Переа Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 5 2 2 1 5 - 4 73
2. ПАОК 4 2 0 2 3 - 3 59
3. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 3 53
4. АЕК 5 1 2 2 6 - 7 51
5. Панатинаикос 5 2 3 0 4 - 2 51
6. ПАС Янина 0:1 6 0 3 3 3 - 6 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 4 - 2 72
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 3 2 1 0 4 - 2 49
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
6. АЕК 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 1 2 0 5 - 4 51
2. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 48
3. ПАС Янина 0:1 3 0 1 2 0 - 2 41
4. ПАОК 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Панатинаикос 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАС Янина
1.32
5.05
13.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 2:0 ПАС Янина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Олимпиакос
ПАС Янина
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 