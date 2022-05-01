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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Олимпиакос
3:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
6' Гол
Эль-Араби Юссеф
42' Желтая карточка
Салиакас Манолис
2:0
43' Гол
Родригес Гарри
44' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
45' Желтая карточка
Станко Калеб
45' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
2:1
45' Гол
Переа Хуан
2:2
80' Гол
Шнайдер Ян-Марк
86' Желтая карточка
Ойкономопулос Антониос
90' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
3:2
90' Гол
Лопеш Рони
90' Желтая карточка
Лопеш Рони
90'+11
1
Вацлик
Томаш
17
Врусаи
Мариус
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
77
Родригес
Гарри
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Лодыгин
Юрий
29
Гардавски
Михаэль
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-1-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАС Янина

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.6
Карвалью Жоау 1 0.2
Лопеш Рони 1 0.2
Родригес Гарри 1 0.2
Сиссе Пап Абу 1 0.2
Масурас Гиоргос 0 0
Лала Кенни 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.67
Шнайдер Ян-Марк 1 0.17
Салиакас Манолис 0 0
Гардавски Михаэль 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0
Станко Калеб 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лала Кенни 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Камара Агибу 2 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лопеш Рони 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Станко Калеб 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Ойкономопулос Антониос 1 0
Переа Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 6 73
2. ПАОК 4 2 0 2 3 - 3 59
3. Арис Салоники 0:0 6 2 3 1 4 - 3 54
4. Панатинаикос 0:0 6 2 4 0 4 - 2 52
5. АЕК 5 1 2 2 6 - 7 51
6. ПАС Янина 6 0 3 3 5 - 8 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 0:0 4 2 2 0 4 - 2 50
4. Арис Салоники 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 3 0 2 1 3 - 4 2
6. АЕК 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 1 2 0 5 - 4 51
2. Арис Салоники 0:0 3 1 1 1 3 - 3 49
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. ПАОК 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Панатинаикос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
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