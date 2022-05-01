  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАОК
1:1
Второй тайм: 58'
АЕК
0'
0:1
15' Гол
Амрабат Нордин
1:1
27' Гол
Чолак Антонио-Мирко
43' Желтая карточка
Рота Лазарос
58'

Ход матча

15'
0:1
Амрабат Нордин
(Крыховяк Гжегож)
27'
Чолак Антонио-Мирко
(Мург Томас)
1:1
43'
 
Рота Лазарос
46'
Ингасон Сверрир
Варела Фернанду
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 10
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
АЕК
2.27
3.32
3.40
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
6
Михай
Энеа
23
Састре
Хуан
50
Соареш
Филипе
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
16
Крыховяк
Гжегож
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
АЕК

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 13 побед

53 матча

43.4%
22.6%
34%
23 победы 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.9%
50.9%
30.2%
10 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.7%
37.7%
24.6%
20 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.4
Акпом Чуба 1 0.2
Живкович Андрия 1 0.2
Мург Томас 0 0
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 2 (1) 0.33
Рота Лазарос 2 0.33
Крыховяк Гжегож 1 0.17
Шимански Дамиан 1 0.17
Араужо Серхио 1 0.17
Цубер Стивен 0 0
Гарсия Леви 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михай Энеа 1 1
Ингасон Сверрир 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Мург Томас 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 2 0
Рота Лазарос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Крыховяк Гжегож 1 0
Манталос Петрос 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
АЕК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 6 73
2. ПАОК 1:1 5 2 1 2 4 - 4 60
3. Панатинаикос 6 3 3 0 5 - 2 54
4. Арис Салоники 6 2 2 2 4 - 4 53
5. АЕК 1:1 6 1 3 2 7 - 8 52
6. ПАС Янина 6 0 3 3 5 - 8 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 1:1 2 1 1 0 2 - 1 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 3 0 2 1 3 - 4 2
6. АЕК 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:1 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. ПАОК 1:1 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Панатинаикос 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
АЕК
2.27
3.32
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:1 АЕК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПАОК
АЕК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 