Стадион: Тумба
0:1
15' ГолАмрабат Нордин
1:1
27' ГолЧолак Антонио-Мирко
43' Желтая карточкаРота Лазарос
Ход матча
15'
27'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
13
Лукас
Тэйлор
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Judah Garcia
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
История личных встреч
ПАОК
АЕК
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 13 побед
53 матча
43.4%
22.6%
34%
23 победы 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.9%
50.9%
30.2%
10 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.7%
37.7%
24.6%
20 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.4
|Акпом Чуба
|1
|0.2
|Живкович Андрия
|1
|0.2
|Мург Томас
|0
|0
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.33
|Рота Лазарос
|2
|0.33
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.17
|Шимански Дамиан
|1
|0.17
|Араужо Серхио
|1
|0.17
|Цубер Стивен
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михай Энеа
|1
|1
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
АЕК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|73
|2.
|ПАОК
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|60
|3.
|Панатинаикос
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|54
|4.
|Арис Салоники
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|53
|5.
|АЕК
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|52
|6.
|ПАС Янина
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|АЕК
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|48
|3.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|41
|4.
|ПАОК
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1