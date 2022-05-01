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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАОК
1:1
Конец матча
АЕК
0'
0:1
15' Гол
Амрабат Нордин
1:1
27' Гол
Чолак Антонио-Мирко
43' Желтая карточка
Рота Лазарос
58' Желтая карточка
Митрицэ Александру
61' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
67' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
73' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
73' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
81' Желтая карточка
Састре Хуан
88' Желтая карточка
Амрабат Нордин
90'+4
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
6
Михай
Энеа
23
Састре
Хуан
50
Соареш
Филипе
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
16
Крыховяк
Гжегож
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
АЕК

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 13 побед

53 матча

43.4%
22.6%
34%
23 победы 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.9%
50.9%
30.2%
10 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.7%
37.7%
24.6%
20 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.4
Акпом Чуба 1 0.2
Живкович Андрия 1 0.2
Мург Томас 0 0
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 2 (1) 0.33
Рота Лазарос 2 0.33
Крыховяк Гжегож 1 0.17
Шимански Дамиан 1 0.17
Араужо Серхио 1 0.17
Цубер Стивен 0 0
Гарсия Леви 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михай Энеа 1 1
Ингасон Сверрир 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Састре Хуан 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 3 0
Крыховяк Гжегож 2 0
Рота Лазарос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
АЕК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 6 73
2. ПАОК 5 2 1 2 4 - 4 60
3. Панатинаикос 6 3 3 0 5 - 2 54
4. Арис Салоники 6 2 2 2 4 - 4 53
5. АЕК 6 1 3 2 7 - 8 52
6. ПАС Янина 6 0 3 3 5 - 8 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 3 0 2 1 3 - 4 2
6. АЕК 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. ПАОК 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Панатинаикос 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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