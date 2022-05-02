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  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Ионикос
3:1
Второй тайм: 81'
Аполлон Смирнис
0'
6' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
1:0
26' Гол
Киакос Яннис
2:0
39' Гол
Киакос Яннис
2:1
49' Гол
Иоаннидис Николаос
3:1
61' Гол
Аосман Аяс
66' Желтая карточка
Рогне Томас
79' Желтая карточка
Konstantinos Tsirigotis
81'

Ход матча

6'
Reinaldo Lenis
 
26'
Киакос Яннис
(Reinaldo Lenis)
1:0
39'
Киакос Яннис
(Далсью)
2:0
46'
 
Цилулис Сотирис
Витлис Вассилис
46'
 
Баксеванидис Димос
Дентакис Антонис
49'
2:1
Иоаннидис Николаос
(Мартинес Николас II)
61'
Аосман Аяс
3:1
61'
 
Мбакогу Джерри
Дауда Абиола
66'
 
Рогне Томас
71'
Giannis Gotsoulias
Далсью
 
77'
 
Чибсах Юссиф
Мартинес Николас
79'
Konstantinos Tsirigotis
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Аполлон Смирнис
5.45
4.15
2.65
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
23
Санчес
Сальвадор
4
Konstantinos
Tsirigotis
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
92
Reinaldo
Lenis
99
Vasilios
Mantzis
16
Сорчан
Грега
2
Дентакис
Антонис
5
Домингес
Луис
Густаво
44
Рогне
Томас
3
Витлис
Вассилис
10
Мартинес
Николас
II
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
21
Кастро
Фабри
27
Дауда
Абиола
9
Иоаннидис
Николаос
Ионикос
3-5-2
Аполлон Смирнис
4-4-2

История личных встреч

Ионикос
Аполлон Смирнис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 1
Киакос Яннис 2 0.4
Аосман Аяс 1 0.2
Georgios Mygas 1 0.2
Далсью 1 0.2
Чигринский Дмитрий 1 0.2
Ромао Алаиксис 1 0.2
Reinaldo Lenis 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Тюрам Рожерио 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 2 0.4
Сливка Выкинтас 1 0.2
Иоаннидис Николаос 1 0.2
Фатион Антони 1 0.2
Мартинес Николас II 0 0
Витлис Вассилис 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Плателлас Вангелис 1 0
Аосман Аяс 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвеш Бруну 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Сорчан Грега 1 0
Фатион Антони 1 0
Витлис Вассилис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3
Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Астерас 0:2 5 1 2 2 4 - 5 40
3. Ионикос 3:1 5 4 1 0 12 - 7 39
4. Волос 5 1 3 1 7 - 6 36
5. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 6 36
6. Атромитос 5 2 3 0 6 - 4 32
7. Ламия 2:0 5 2 0 3 5 - 7 24
8. Аполлон Смирнис 1:3 5 2 1 2 5 - 6 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Ионикос 3:1 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аполлон Смирнис 1:3 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Астерас 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:2 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3:1 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2:0 3 2 0 1 4 - 4 24
4. Аполлон Смирнис 1:3 3 1 0 2 3 - 5 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 2 0 2 0 3 - 3 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ионикос
    Ничья
    Аполлон Смирнис
    5.45
    4.15
    2.65
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