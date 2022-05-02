Стадион: Neapoli Stadium
3:1
Второй тайм: 81'
6' Желтая карточкаReinaldo Lenis
1:0
26' ГолКиакос Яннис
2:0
39' ГолКиакос Яннис
2:1
49' ГолИоаннидис Николаос
3:1
61' ГолАосман Аяс
66' Желтая карточкаРогне Томас
79' Желтая карточкаKonstantinos Tsirigotis
Ход матча
26'
1:0
39'
2:0
49'
61'
3:1
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
53 Владение мячом, % 47
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
Ионикос
Аполлон Смирнис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|1
|Киакос Яннис
|2
|0.4
|Аосман Аяс
|1
|0.2
|Georgios Mygas
|1
|0.2
|Далсью
|1
|0.2
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.2
|Ромао Алаиксис
|1
|0.2
|Reinaldo Lenis
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|2
|0.4
|Сливка Выкинтас
|1
|0.2
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.2
|Фатион Антони
|1
|0.2
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Витлис Вассилис
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Сорчан Грега
|1
|0
|Фатион Антони
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3
Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0