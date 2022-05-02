Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

39' Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!

26' Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!

6' Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи