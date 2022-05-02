Стадион: Теодорос Колокотронис
0:1
45' ГолМанусос Йоргос
0:2
80' ГолПровидакис Константинос
Ход матча
45'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
52 Владение мячом, % 48
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
44 Ajdi Dajko
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Астерас
Ламия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.2
|Риера Адриан
|1
|0.2
|Мунафо Хуан
|1
|0.2
|Паскуаль Андрес
|1
|0.2
|Тилика Лео
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|2
|0.4
|Элефтериадис Христос
|1
|0.2
|Лукао II
|1
|0.2
|Караманос Тасос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Нуньес Кристофер
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|2
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1