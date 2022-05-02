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  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Астерас
0:2
Второй тайм: 81'
Ламия

Ход матча

45'
0:1
Манусос Йоргос
(Караманос Тасос)
61'
Бенито Асьер
Михопулос Атанасиос
 
61'
Иглесиас Матиас
Канеллопулос Гиоргос
 
65'
 
Нуньес Кристофер
Тайрон Густаво
74'
 
Романич Лазар
Караманос Тасос
80'
0:2
Провидакис Константинос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ламия
2.00
4.55
4.40
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
6
Вальенте
Хосе
27
Сони
Кевен
92
Михопулос
Атанасиос
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
55
Лукао
II
2
Провидакис
Константинос
6
Цандарис
Фанис
16
Бехарано
Данни
10
Тайрон
Густаво
3
Сарамантас
Гиоргос
11
Караманос
Тасос
9
Манусос
Йоргос
Астерас
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

История личных встреч

Астерас
Ламия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 1 0.2
Риера Адриан 1 0.2
Мунафо Хуан 1 0.2
Паскуаль Андрес 1 0.2
Тилика Лео 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 2 0.4
Элефтериадис Христос 1 0.2
Лукао II 1 0.2
Караманос Тасос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Нуньес Кристофер 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 2 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Тилика Лео 1 0
Риера Адриан 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 2 0
Манусос Йоргос 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Астерас 0:2 5 1 2 2 4 - 5 40
3. Ионикос 3:1 5 4 1 0 12 - 7 39
4. Волос 5 1 3 1 7 - 6 36
5. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 6 36
6. Атромитос 5 2 3 0 6 - 4 32
7. Ламия 2:0 5 2 0 3 5 - 7 24
8. Аполлон Смирнис 1:3 5 2 1 2 5 - 6 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 3 0 1 2 3 - 5 33
4. Атромитос 2 1 1 0 2 - 1 27
5. Ионикос 3:1 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аполлон Смирнис 1:3 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Астерас 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:2 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 3:1 3 3 0 0 7 - 4 35
3. Ламия 2:0 3 2 0 1 4 - 4 24
4. Аполлон Смирнис 1:3 3 1 0 2 3 - 5 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 2 0 2 0 3 - 3 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ламия
2.00
4.55
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:2 Ламия онлайн

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