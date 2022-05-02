Стадион: Теодорос Колокотронис
0:1
45' ГолМанусос Йоргос
0:2
80' ГолПровидакис Константинос
Ход матча
45'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
53 Владение мячом, % 47
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
44 Ajdi Dajko
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Астерас
Ламия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.2
|Риера Адриан
|1
|0.2
|Мунафо Хуан
|1
|0.2
|Паскуаль Андрес
|1
|0.2
|Тилика Лео
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|2
|0.4
|Элефтериадис Христос
|1
|0.2
|Лукао II
|1
|0.2
|Провидакис Константинос
|1
|0.2
|Караманос Тасос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Нуньес Кристофер
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|2
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|41
|2.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|40
|3.
|Ионикос
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|39
|4.
|Волос
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|36
|5.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|36
|6.
|Атромитос
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|32
|7.
|Ламия
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|24
|8.
|Аполлон Смирнис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|37
|2.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|34
|3.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|33
|4.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|27
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Астерас
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|2.
|Ионикос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|35
|3.
|Ламия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|24
|4.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|16
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2