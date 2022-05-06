Стадион: Stadion Broni Radom
1:6
Конец матча
0:1
20' ГолСтажиньски Филип
0:2
22' ГолХодына Кацпер
28' Желтая карточкаБранко Рафаэл
0:3
36' ГолХодына Кацпер
1:3
60' ПенальтиАнгельски Кароль
1:4
63' ГолСтажиньски Филип
74' Желтая карточкаБалич Саша
1:5
85' ГолБартолевски Матеуш
86' Желтая карточкаDominik Sokol
1:6
90' ГолTomasz Pienko
Ход матча
20'
0:1
22'
28'
36'
0:3
46'
60'
1:3
63'
1:4
74'
85'
86'
90'
1:6
22
Tiago
Matos
20
Машаду
Луиш
9
Леандро
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Tiago MatosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Радомьяк Радом
Заглембе Любин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|14 (9)
|0.44
|Мауридес Жуниор
|5
|0.16
|Леандро
|4
|0.13
|Абрамович Давид
|3
|0.09
|Машаду Луиш
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Радецки Матеуш
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Богуш Артур
|1
|0.03
|Dominik Sokol
|1
|0.03
|Tiago Matos
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|11 (3)
|0.34
|Стажиньски Филип
|6 (1)
|0.19
|Долежал Мартин
|4
|0.13
|Даниэл Эрик
|3
|0.09
|Ходына Кацпер
|2
|0.06
|Живец Саша
|2
|0.06
|Заиц Томаш
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Lukasz Lakomy
|1
|0.03
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Шимич Лоренцо
|1
|0.03
|Крук Камиль
|1
|0.03
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Нашименту Филипе
|5
|1
|Damian Jakubik
|6
|0
|Бранко Рафаэл
|6
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Маркус Авраам
|1
|1
|Лукашик Даниэль
|2
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Жоалиссон Сантос
|1
|0
|Dominik Sokol
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|10
|0
|Балич Саша
|6
|1
|Бартолевски Матеуш
|6
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Зубровски Якуб
|6
|0
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Lukasz Lakomy
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
5%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
6
27%
3
18%
76-90
Пропущено
20
29
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
10%
4
14%
1-15
5
25%
5
17%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
5
25%
10
34%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 21
2
15%
1
4%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
8
32%
46-60
3
23%
5
20%
61-75
2
15%
6
24%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
16%
8
30%
30%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
21%
3
11%
76-90
Забито
35
42
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
3
9%
3
7%
1-15
8
23%
6
14%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
5
14%
10
24%
61-75
8
23%
9
21%
76-90
Пропущено
39
56
20 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
5
13%
12
21%
1-15
9
23%
9
16%
16-30
6
15%
8
14%
31-45
6
15%
11
20%
46-60
4
10%
3
5%
61-75
9
23%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|31
|14
|3
|14
|45 - 45
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|1:3
|32
|11
|8
|13
|45 - 48
|41
|10.
|Легия
|3:1
|32
|12
|3
|17
|39 - 44
|39
|11.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|12.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|16.
|Висла Краков
|31
|7
|9
|15
|35 - 49
|30
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Легия
|3:1
|16
|9
|0
|7
|24 - 19
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|1:3
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|15.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|1:3
|16
|5
|3
|8
|23 - 29
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|12.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|13.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|14.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Легия
|3:1
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10