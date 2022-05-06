Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

36' Г О О О О Л - Kacper Chodyna бьет в цель!

28' Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи

22' Г О О О О Л - Kacper Chodyna бьет в цель!

20' Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!