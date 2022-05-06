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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Радомьяк Радом
1:6
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
20' Гол
Стажиньски Филип
0:2
22' Гол
Ходына Кацпер
28' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
0:3
36' Гол
Ходына Кацпер
1:3
60' Пенальти
Ангельски Кароль
1:4
63' Гол
Стажиньски Филип
74' Желтая карточка
Балич Саша
1:5
85' Гол
Бартолевски Матеуш
86' Желтая карточка
Dominik Sokol
1:6
90' Гол
Tomasz Pienko
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
22
Tiago
Matos
23
Нашименту
Филипе
35
Лукашик
Даниэль
20
Машаду
Луиш
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
2
Thabo
Cele
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
8
Пореба
Лукаш
99
Lukasz
Lakomy
9
Даниэл
Эрик
17
Шиш
Патрик
Радомьяк Радом
3-4-3
Заглембе Любин
4-5-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Заглембе Любин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 14 (9) 0.44
Мауридес Жуниор 5 0.16
Леандро 4 0.13
Абрамович Давид 3 0.09
Машаду Луиш 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Радецки Матеуш 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Богуш Артур 1 0.03
Dominik Sokol 1 0.03
Tiago Matos 1 0.03
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 11 (3) 0.34
Стажиньски Филип 6 (1) 0.19
Долежал Мартин 4 0.13
Даниэл Эрик 3 0.09
Ходына Кацпер 2 0.06
Живец Саша 2 0.06
Заиц Томаш 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Lukasz Lakomy 1 0.03
Башкиров Евгений 1 0.03
Зубровски Якуб 1 0.03
Tomasz Pienko 1 0.03
Шимич Лоренцо 1 0.03
Крук Камиль 1 0.03
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Нашименту Филипе 5 1
Damian Jakubik 6 0
Бранко Рафаэл 6 0
Машаду Луиш 6 0
Цихоцки Матеуш 4 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Маркус Авраам 1 1
Лукашик Даниэль 2 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Жоалиссон Сантос 1 0
Dominik Sokol 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 10 0
Балич Саша 6 1
Бартолевски Матеуш 6 1
Пантич Александар 3 2
Зубровски Якуб 6 0
Ходына Кацпер 5 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Стажиньски Филип 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Lukasz Lakomy 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
5%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
6
27%
3
18%
76-90

Пропущено

20
29
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
10%
4
14%
1-15
5
25%
5
17%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
5
25%
10
34%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 21
2
15%
1
4%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
8
32%
46-60
3
23%
5
20%
61-75
2
15%
6
24%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
16%
8
30%
30%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Забито

35
42
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
3
9%
3
7%
1-15
8
23%
6
14%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
5
14%
10
24%
61-75
8
23%
9
21%
76-90

Пропущено

39
56
20 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
5
13%
12
21%
1-15
9
23%
9
16%
16-30
6
15%
8
14%
31-45
6
15%
11
20%
46-60
4
10%
3
5%
61-75
9
23%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 31 14 3 14 45 - 45 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 1:3 32 11 8 13 45 - 48 41
10. Легия 3:1 32 12 3 17 39 - 44 39
11. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
16. Висла Краков 31 7 9 15 35 - 49 30
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Легия 3:1 16 9 0 7 24 - 19 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 1:3 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
15. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 1:3 16 5 3 8 23 - 29 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
12. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
13. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 3:1 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Kacper Chodyna бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Kacper Chodyna бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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