Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
3:1
Первый тайм: 32'
1:0
1' ГолСлиш Бартош
2:0
6' ГолВшолек Павел
2:1
16' ГолКубица Кшиштоф
3:1
31' ГолСоколовски Патрик
Ход матча
1'
1:0
6'
2:0
16'
2:1
31'
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Легия
Гурник Забже
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
20 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
30 матчей
60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.22
|Вшолек Павел
|6
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.13
|Ветеска Матеуш
|4
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Росолек Мацей
|2
|0.06
|Эмрели Махир
|2
|0.06
|Жозуэ Филипе
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|8
|0.25
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.25
|Подольски Лукас
|7
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|7
|0.22
|Кравчик Пётр
|5
|0.16
|Дадок Роберт
|2
|0.06
|Янжа Эрик
|1
|0.03
|Павловски Дариуш
|1
|0.03
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Холевяк Матеуш
|1
|0.03
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|1
|0.03
|Гришкевич Адриан
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|11
|0
|Енджейчик Артур
|8
|0
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|5
|1
|Пекхарт Томаш
|5
|0
|Харатин Игорь
|3
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Янжа Эрик
|7
|1
|Манне Аласана
|8
|0
|Подольски Лукас
|7
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|4
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Dariusz Stalmach
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
5%
4
17%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
7
33%
8
33%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
28%
5
21%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
7
26%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Забито
34
45
19 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
1
3%
7
16%
1-15
7
21%
2
4%
16-30
11
32%
13
29%
31-45
5
15%
9
20%
46-60
5
15%
4
9%
61-75
5
15%
10
22%
76-90
Пропущено
45
44
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
4
9%
6
14%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
12
27%
6
14%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
5
11%
11
25%
61-75
10
22%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1
Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|31
|14
|3
|14
|45 - 45
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|1:3
|32
|11
|8
|13
|45 - 48
|41
|10.
|Легия
|3:1
|32
|12
|3
|17
|39 - 44
|39
|11.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|12.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|16.
|Висла Краков
|31
|7
|9
|15
|35 - 49
|30
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Легия
|3:1
|16
|9
|0
|7
|24 - 19
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|1:3
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|15.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|1:3
|16
|5
|3
|8
|23 - 29
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|12.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|13.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|14.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Легия
|3:1
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10