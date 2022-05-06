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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 16144
Легия
5:3
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
1' Гол
Слиш Бартош
2:0
6' Гол
Вшолек Павел
2:1
16' Гол
Кубица Кшиштоф
3:1
31' Гол
Соколовски Патрик
3:2
37' Гол
Подольски Лукас
4:2
42' Гол
Соколовски Патрик
5:2
56' Гол
Жозуэ Филипе
69' Желтая карточка
Енджейчик Артур
5:3
77' Гол
Кубица Кшиштоф
80' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
84' Желтая карточка
Mateusz Ziolkowski
90'+4
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Легия
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Гурник Забже

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
20 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

30 матчей

60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.22
Вшолек Павел 6 0.19
Лопеш Рафаэл 4 0.13
Ветеска Матеуш 4 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Жозуэ Филипе 2 0.06
Росолек Мацей 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 8 0.25
Хименес Хесус 8 (1) 0.25
Подольски Лукас 8 0.25
Кубица Кшиштоф 8 0.25
Кравчик Пётр 5 0.16
Дадок Роберт 2 0.06
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Яницки Рафал 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 9 0
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Пекхарт Томаш 5 0
Харатин Игорь 3 1
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 7 1
Манне Аласана 8 0
Подольски Лукас 7 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Кубица Кшиштоф 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Холевяк Матеуш 2 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Dariusz Stalmach 2 0
Новак Бартош 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Mateusz Ziolkowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
27
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
12%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
9
35%
9
33%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
2
8%
4
15%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
29%
5
17%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
1
5%
7
24%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
7
26%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Забито

39
48
23 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
3
8%
7
15%
1-15
7
18%
3
6%
16-30
13
33%
14
29%
29%
31-45
6
15%
9
19%
46-60
5
13%
4
8%
61-75
5
13%
11
23%
76-90

Пропущено

48
49
24 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
4
8%
8
16%
1-15
7
15%
6
12%
16-30
13
27%
8
16%
31-45
8
17%
7
14%
46-60
5
10%
11
22%
61-75
11
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1
Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 31 14 3 14 45 - 45 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
16. Висла Краков 31 7 9 15 35 - 49 30
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
15. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
12. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
13. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Соколовски Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!
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