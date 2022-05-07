Стадион: Перистери
23' Желтая карточкаКаньяс Хосе
38' Желтая карточкаКастельяно Дани
Ход матча
23'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
57 Владение мячом, % 43
14
Муньис
Хуан
41
Видмар
Нейц
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Алибек ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Атромитос
Ионикос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3
|0.5
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.17
|Муньис Хуан
|1
|0.17
|Клонаридис Виктор
|1
|0.17
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.83
|Киакос Яннис
|2
|0.33
|Аосман Аяс
|1
|0.17
|Georgios Mygas
|1
|0.17
|Далсью
|1
|0.17
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.17
|Ромао Алаиксис
|1
|0.17
|Кабрал Джерсон
|1
|0.17
|Reinaldo Lenis
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Карталис Александрос
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
33%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2