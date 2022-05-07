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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Аполлон Смирнис
0:0
Перерыв
Ламия
0'
39' Желтая карточка
Бехарано Данни

Ход матча

39'
 
Бехарано Данни

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Ламия
2.70
3.04
2.95
Все Коэффициенты
16
Сорчан
Грега
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
5
Домингес
Луис
Густаво
3
Витлис
Вассилис
27
Дауда
Абиола
21
Кастро
Фабри
6
Баксеванидис
Димос
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
9
Иоаннидис
Николаос
31
Шаранов
Боян
6
Цандарис
Фанис
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
15
Давид
Симон
2
Провидакис
Константинос
11
Караманос
Тасос
55
Лукао
II
16
Бехарано
Данни
3
Сарамантас
Гиоргос
10
Тайрон
Густаво
9
Манусос
Йоргос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Ламия
3-5-2

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Ламия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 2 0.33
Сливка Выкинтас 1 0.17
Иоаннидис Николаос 1 0.17
Фатион Антони 1 0.17
Мартинес Николас II 0 0
Витлис Вассилис 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 2 0.33
Элефтериадис Христос 1 0.17
Лукао II 1 0.17
Провидакис Константинос 1 0.17
Караманос Тасос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Нуньес Кристофер 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвеш Бруну 2 0
Рогне Томас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Сорчан Грега 1 0
Фатион Антони 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 2 0
Манусос Йоргос 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1
Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Ионикос 0:0 6 4 2 0 14 - 7 40
3. Астерас 5 1 2 2 4 - 5 40
4. Волос 0:0 6 1 4 1 7 - 6 37
5. Панетоликос 0:0 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 0:0 6 2 4 0 6 - 4 33
7. Ламия 0:0 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 0:0 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 0:0 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 0:0 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 0:0 3 1 2 0 2 - 1 28
5. Аполлон Смирнис 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 0:0 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 0:0 4 3 1 0 7 - 4 36
3. Ламия 0:0 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 0:0 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Ламия
2.70
3.04
2.95
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