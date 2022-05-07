Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0:0
Перерыв
39' Желтая карточкаБехарано Данни
Ход матча
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
53 Владение мячом, % 47
16
Сорчан
Грега
44
Рогне
Томас
27
Дауда
Абиола
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Дауда АбиолаПолузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лукао IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Ламия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|2
|0.33
|Сливка Выкинтас
|1
|0.17
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.17
|Фатион Антони
|1
|0.17
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Витлис Вассилис
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|2
|0.33
|Элефтериадис Христос
|1
|0.17
|Лукао II
|1
|0.17
|Провидакис Константинос
|1
|0.17
|Караманос Тасос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Нуньес Кристофер
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Сорчан Грега
|1
|0
|Фатион Антони
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|2
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Ламия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1
Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2