Стадион: Панетоликос
0:0
Перерыв
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
53 Владение мячом, % 47
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панетоликос
Волос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Хорхе
|2
|0.33
|Вергос Николаос
|1
|0.17
|Дуарте Фредерику
|1
|0.17
|Флорес Дейби
|0
|0
|Морсай Йонатан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Пауло
|2
|0.33
|Ван Веерт Том
|2 (1)
|0.33
|Феррари Франко
|1
|0.17
|Бартоло Хулиан
|1
|0.17
|Kevin Rosero
|1
|0.17
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Корреа Хорхе
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1
Волос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2