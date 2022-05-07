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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Панетоликос
0:0
Перерыв
Волос
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
2.00
3.62
3.78
Все Коэффициенты
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
21
Перейра
Элиас
4
Fabien
Antunes
16
Ларссон
Якоб
17
Мартенссон
Йохан
20
Флорес
Дейби
14
Дуарте
Фредерику
18
Белевонис
Христос
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
55
Клейман
Борис
16
Сьелис
Христос
3
Алхо
Николай
6
Цоканис
Тасос
89
Thanasis
Triantafyllou
21
Dimitris
Metaxas
4
Гюлен
Левент
14
Баррьентос
Жан
10
Фернандес
Пауло
70
Kevin
Rosero
9
Ван
Веерт
Том
Панетоликос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.33
Вергос Николаос 1 0.17
Дуарте Фредерику 1 0.17
Флорес Дейби 0 0
Морсай Йонатан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 2 0.33
Ван Веерт Том 2 (1) 0.33
Феррари Франко 1 0.17
Бартоло Хулиан 1 0.17
Kevin Rosero 1 0.17
Регаттен Адриен 0 0
Алхо Николай 0 0
Корреа Хорхе 0 0
Emiliano Purita 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Анестис Яннис 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0
Сьелис Христос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1
Волос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
2. Ионикос 0:0 6 4 2 0 14 - 7 40
3. Астерас 5 1 2 2 4 - 5 40
4. Волос 0:0 6 1 4 1 7 - 6 37
5. Панетоликос 0:0 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 0:0 6 2 4 0 6 - 4 33
7. Ламия 0:0 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 0:0 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 0:0 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 0:0 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 0:0 3 1 2 0 2 - 1 28
5. Аполлон Смирнис 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 0:0 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 0:0 4 3 1 0 7 - 4 36
3. Ламия 0:0 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 0:0 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
2.00
3.62
3.78
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