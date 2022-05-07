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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Панетоликос
0:0
Конец матча
Волос
0'
62' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
68' Желтая карточка
Гюлен Левент
75' Желтая карточка
Клейман Борис
90'+4

Ход матча

60'
Даго Надре
Морсай Йонатан
 
61'
Карелис Никос
Белевонис Христос
 
62'
Konstantinos Apostolakis
 
63'
 
Ринстра Дан
Thanasis Triantafyllou
68'
 
Гюлен Левент
75'
 
Клейман Борис
80'
Льюй Брайан
Konstantinos Apostolakis
 
83'
 
Логарас Павлос
Dimitris Metaxas
86'
Барбоза Элдер
Мартенссон Йохан
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 53 Владение мячом, % 47
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
21
Перейра
Элиас
4
Fabien
Antunes
16
Ларссон
Якоб
17
Мартенссон
Йохан
20
Флорес
Дейби
14
Дуарте
Фредерику
18
Белевонис
Христос
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
55
Клейман
Борис
16
Сьелис
Христос
3
Алхо
Николай
6
Цоканис
Тасос
89
Thanasis
Triantafyllou
21
Dimitris
Metaxas
4
Гюлен
Левент
14
Баррьентос
Жан
10
Фернандес
Пауло
70
Kevin
Rosero
9
Ван
Веерт
Том
Панетоликос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.33
Вергос Николаос 1 0.17
Дуарте Фредерику 1 0.17
Флорес Дейби 0 0
Морсай Йонатан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 2 0.33
Ван Веерт Том 2 (1) 0.33
Феррари Франко 1 0.17
Бартоло Хулиан 1 0.17
Kevin Rosero 1 0.17
Регаттен Адриен 0 0
Алхо Николай 0 0
Корреа Хорхе 0 0
Emiliano Purita 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Анестис Яннис 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Клейман Борис 1 0
Алекс Соареш 1 0
Гюлен Левент 1 0
Emiliano Purita 1 0
Сьелис Христос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1
Волос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ионикос 6 5 1 0 15 - 7 42
2. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
3. Астерас 5 1 2 2 4 - 5 40
4. Волос 6 1 4 1 7 - 6 37
5. Панетоликос 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 32
7. Ламия 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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