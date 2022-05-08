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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Ракув
1:0
Второй тайм: 49'
Краковия
0'
24' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
1:0
38' Гол
Гутковский Владислав
49'

Ход матча

21'
 
Ханка Серджу
Коноплянка Евгений
24'
Папаниколау Яннис
 
38'
Гутковский Владислав
1:0
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Краковия
1.46
4.45
7.40
Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
70
Стургеон
Фабиу
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
31
Грошшо
Лукаш
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
80
Коноплянка
Евгений
8
Хебо
Матиас
3
Сиплак
Михал
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Ракув
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Краковия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 18 (6) 0.56
Гутковский Владислав 9 0.28
Вдовяк Матеуш 7 0.22
Цебуля Марчин 3 (1) 0.09
Мусёлик Себастьян 3 0.09
Тудор Фран 2 (1) 0.06
Нивулис Анджей 2 0.06
Петрашек Томаш 2 0.06
Кун Патрик 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Рундич Милан 1 0.03
Лидерман Бен 1 0.03
Стургеон Фабиу 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Арсенич Зоран 1 0.03
Длугош Виктор 1 0.03
Полетанович Марко 1 (1) 0.03
Гедеш Алешандре 0 0
Сапала Игор 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.25
Ханка Серджу 3 0.09
Мишор Якуб 3 0.09
Рыпэ Корнел 3 0.09
Какабадзе Отар 3 0.09
Ракочи Михал 3 0.09
Родин Матай 2 0.06
Пестка Камил 2 0.06
Пищек Филип 2 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 8 2
Петрашек Томаш 8 0
Тудор Фран 8 0
Нивулис Анджей 5 0
Кун Патрик 5 0
Лидерман Бен 5 0
Арсенич Зоран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Вдовяк Матеуш 3 0
Арак Якуб 3 0
Полетанович Марко 2 0
Иви Лопес 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Гвилия Валериане 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 3 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Яблонски Давид 2 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
9 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
7
23%
4
29%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
30%
2
14%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
5
38%
2
10%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Забито

24
20
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
5
25%
61-75
5
21%
8
40%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Забито

54
34
16 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
3
6%
3
9%
1-15
6
11%
4
12%
16-30
7
13%
4
12%
31-45
12
22%
6
18%
46-60
12
22%
7
21%
61-75
14
26%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

30
40
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
3
10%
5
13%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
6
20%
10
25%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
9
30%
4
10%
61-75
5
17%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 32 20 8 4 57 - 28 68
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 0:1 32 11 9 12 36 - 39 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
13. Ягеллония 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Ракув 1:0 16 10 5 1 32 - 12 35
4. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 0:1 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 0:1 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Краковия
1.46
4.45
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 1:0 Краковия онлайн

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Ракув
Краковия
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