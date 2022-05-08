Стадион: Stadion Rakow
24' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
1:0
38' ГолГутковский Владислав
50' Желтая карточкаЯблонски Давид
56' Желтая карточкаРакочи Михал
1:1
62' ГолХанка Серджу
72' Желтая карточкаТудор Фран
90' Желтая карточкаПетрашек Томаш
90' Желтая карточкаГицэ Вирджил
Ход матча
38'
50'
56'
62'
1:1
72'
90'
90'
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ракув
Краковия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|18 (6)
|0.56
|Гутковский Владислав
|9
|0.28
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.22
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.06
|Нивулис Анджей
|2
|0.06
|Петрашек Томаш
|2
|0.06
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Рундич Милан
|1
|0.03
|Лидерман Бен
|1
|0.03
|Стургеон Фабиу
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Арсенич Зоран
|1
|0.03
|Длугош Виктор
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.03
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сапала Игор
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.25
|Ханка Серджу
|4
|0.13
|Мишор Якуб
|3
|0.09
|Рыпэ Корнел
|3
|0.09
|Какабадзе Отар
|3
|0.09
|Ракочи Михал
|3
|0.09
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пестка Камил
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|8
|2
|Петрашек Томаш
|9
|0
|Тудор Фран
|9
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Кун Патрик
|5
|0
|Лидерман Бен
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Арак Якуб
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Яблонски Давид
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
10 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
6%
1
7%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
5
16%
3
20%
31-45
7
23%
4
27%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
9
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
6
43%
2
10%
61-75
2
14%
6
29%
76-90
Забито
24
20
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
5
25%
61-75
5
21%
8
40%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90
Забито
55
35
17 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
3
5%
3
9%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
12
22%
6
17%
46-60
12
22%
8
23%
61-75
14
25%
10
29%
76-90
Пропущено
31
41
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
3
10%
5
12%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
6
19%
11
27%
31-45
3
10%
5
12%
46-60
10
32%
4
10%
61-75
5
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|2.
|Лех
|0:0
|32
|19
|9
|4
|61 - 21
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|0:0
|32
|14
|9
|9
|42 - 34
|51
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|13.
|Ягеллония
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Пяст
|0:0
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|3.
|Лех
|0:0
|16
|7
|6
|3
|23 - 15
|27
|4.
|Пяст
|0:0
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10