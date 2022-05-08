Стадион: Теодорос Вардинояннис
38' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
49' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
55 Владение мячом, % 45
11
Камау
Брюс
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ОФИ
Астерас
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.67
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.17
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.17
|Нейра Хуан
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Балояннис Константинос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.17
|Риера Адриан
|1
|0.17
|Мунафо Хуан
|1
|0.17
|Паскуаль Андрес
|1
|0.17
|Тилика Лео
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маринакис Никос
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2
ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|42
|2.
|Ионикос
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|42
|3.
|Астерас
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|41
|4.
|Волос
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|37
|5.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|37
|6.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|32
|7.
|Ламия
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|25
|8.
|Аполлон Смирнис
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|38
|2.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|34
|3.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|34
|4.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Астерас
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|40
|2.
|Ионикос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|38
|3.
|Ламия
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|25
|4.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|16
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ОФИ
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3