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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
ОФИ
1:0
Конец матча
Астерас
0'
38' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
49' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
1:0
72' Гол
Феллипе Луис
90'+6
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
11
Камау
Брюс
8
Нейра
Хуан
19
Цилианидис
Космас
28
Феллипе
Луис
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
24
Канеллопулос
Гиоргос
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
ОФИ
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Астерас

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 5 (1) 0.83
Дурмишай Фиорин 1 0.17
Стаикос Пасхалис 1 0.17
Нейра Хуан 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Балояннис Константинос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 1 0.17
Риера Адриан 1 0.17
Мунафо Хуан 1 0.17
Паскуаль Андрес 1 0.17
Тилика Лео 0 0
Вальенте Хосе 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маринакис Никос 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Яннулис Костас 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Селимович Вахид 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Тилика Лео 1 0
Риера Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2
ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 6 2 1 3 7 - 8 44
2. Ионикос 6 5 1 0 15 - 7 42
3. Астерас 6 1 2 3 4 - 6 40
4. Волос 6 1 4 1 7 - 6 37
5. Панетоликос 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 32
7. Ламия 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Канеллопулос Гиоргос получил желтую карточку от судьи
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