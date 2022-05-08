Стадион: Зоссимадес
1:0
23' ГолПереа Хуан
Ход матча
23'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
44 Владение мячом, % 56
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
23
Састре
Хуан
27
Куртич
Ясмин
13
Лукас
Тэйлор
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Leonid Mina
-
70 Iason Kyrkos
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
13 Лукас ТэйлорПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
ПАС Янина
ПАОК
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|5
|0.71
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.14
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
|Станко Калеб
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.29
|Мург Томас
|1
|0.14
|Акпом Чуба
|1
|0.14
|Живкович Андрия
|1
|0.14
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михай Энеа
|1
|1
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|76
|2.
|ПАОК
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|61
|3.
|Панатинаикос
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|54
|4.
|Арис Салоники
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|53
|5.
|АЕК
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|52
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 8
|44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|6.
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|48
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|41
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|ПАОК
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|6.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2