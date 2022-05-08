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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАС Янина
1:0
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
77' Гол
Шнайдер Ян-Марк
90' Желтая карточка
Шваб Штефан
90'+4

Ход матча

46'
Iason Kyrkos
Домингес Хуан
 
46'
Лиасос Ангелос
Гардавски Михаэль
 
55'
 
Чолак Антонио-Мирко
Оливейра Нелсон
56'
 
Шваб Штефан
Циггарас Теохарис
64'
 
Акпом Чуба
Митрицэ Александру
77'
Шнайдер Ян-Марк
(Пеерсман Марвин)
1:0
78'
 
Соареш Филипе
Лукас Тэйлор
90'
 
Шваб Штефан
90'
Пантелакис Эпаминондас
Iason Kyrkos
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
13
Лукас
Тэйлор
10
Мург
Томас
28
Митрицэ
Александру
9
Оливейра
Нелсон
ПАС Янина
4-4-1-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
ПАОК

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.57
Шнайдер Ян-Марк 2 0.29
Салиакас Манолис 0 0
Гардавски Михаэль 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Станко Калеб 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.29
Мург Томас 1 0.14
Акпом Чуба 1 0.14
Живкович Андрия 1 0.14
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Станко Калеб 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Ойкономопулос Антониос 1 0
Переа Хуан 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михай Энеа 1 1
Ингасон Сверрир 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Шваб Штефан 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Састре Хуан 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 7 76
2. ПАОК 7 2 1 4 5 - 7 60
3. Панатинаикос 0:0 7 3 4 0 5 - 2 55
4. Арис Салоники 6 2 2 2 4 - 4 53
5. АЕК 0:0 7 1 4 2 7 - 8 53
6. ПАС Янина 7 1 3 3 6 - 8 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 3 1 1 1 3 - 3 57
3. Панатинаикос 0:0 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
6. АЕК 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Панатинаикос 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
6. ПАОК 4 1 0 3 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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