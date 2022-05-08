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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Пяст
0:0
Первый тайм: 9'
Лех
0' 9'
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Лех
5.44
3.84
1.76
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
20
Кончковски
Мартин
14
Голубек
Якуб
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Пяст
4-4-1-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Лех

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 6 0.19
Кадзиор Дамиан 5 (1) 0.16
Соколовски Патрик 5 0.16
Вильчек Камиль 5 (1) 0.16
Храпек Михал 4 0.13
Червински Якуб 3 0.09
Вида Кристофер 3 0.09
Кончковски Мартин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Хэйтли Том 0 0
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 16 (3) 0.5
Амарал Жоау 13 0.41
Каминьски Якуб 8 0.25
Ковнацки Давид 4 0.13
Милич Антонио 4 0.13
Саламон Бартош 3 0.09
Квеквескири Ника 2 0.06
Скурась Михал 2 0.06
Рамирес Даниэль 1 0.03
Ребошу Педру 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Гук Томаш 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Саламон Бартош 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Скурась Михал 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
5
25%
4
17%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
5
25%
6
26%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Забито

19
37
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
1
5%
4
11%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
6
32%
5
14%
31-45
1
5%
12
32%
46-60
5
26%
3
8%
61-75
2
11%
6
16%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
6
35%
2
29%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
14%
76-90

Забито

39
60
19 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
15%
8
13%
1-15
5
13%
9
15%
16-30
8
21%
7
12%
31-45
6
15%
18
30%
46-60
10
26%
8
13%
61-75
4
10%
10
17%
76-90

Пропущено

37
22
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
1
3%
4
18%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
10
27%
4
18%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
8
22%
1
5%
61-75
7
19%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
2. Лех 0:0 32 19 9 4 61 - 21 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 0:0 32 14 9 9 42 - 34 51
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 32 11 10 11 37 - 39 43
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
13. Ягеллония 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Пяст 0:0 16 7 4 5 21 - 19 25
8. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 0:0 16 7 6 3 23 - 15 27
4. Пяст 0:0 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Лех
5.44
3.84
1.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Лех онлайн

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