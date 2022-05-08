Стадион: Пяст Зрители: 6895
0:1
16' ГолКаминьски Якуб
40' Желтая карточкаВильчек Камиль
1:1
46' ГолКадзиор Дамиан
51' Желтая карточкаМосур Ариэль
80' Желтая карточкаМилич Антонио
86' Желтая карточкаКатранис Александрос
86' Желтая карточкаСкурась Михал
1:2
88' ГолИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаКаминьски Якуб
Ход матча
16'
0:1
40'
46'
51'
80'
86'
88'
1:2
90'
90'
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Пяст
Лех
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадзиор Дамиан
|6 (1)
|0.19
|Alberto Toril
|6
|0.19
|Соколовски Патрик
|5
|0.16
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.16
|Храпек Михал
|4
|0.13
|Червински Якуб
|3
|0.09
|Вида Кристофер
|3
|0.09
|Кончковски Мартин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Стоилькович Никола
|1
|0.03
|Голубек Якуб
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Michael Ameyaw
|1
|0.03
|Хэйтли Том
|0
|0
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|17 (3)
|0.53
|Амарал Жоау
|13
|0.41
|Каминьски Якуб
|9
|0.28
|Ковнацки Давид
|4
|0.13
|Милич Антонио
|4
|0.13
|Саламон Бартош
|3
|0.09
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Скурась Михал
|2
|0.06
|Рамирес Даниэль
|1
|0.03
|Ребошу Педру
|1
|0.03
|Дуглас Барри
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Хэйтли Том
|4
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Катранис Александрос
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Скурась Михал
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Милич Антонио
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Амарал Жоау
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
5
24%
4
16%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
29%
6
24%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
2
10%
5
20%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Забито
19
37
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
5%
4
11%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
6
32%
5
14%
31-45
1
5%
12
32%
46-60
5
26%
3
8%
61-75
2
11%
6
16%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
6
35%
2
29%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
14%
76-90
Забито
40
62
19 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 19
9 Не забивали 5
6
15%
8
13%
1-15
5
13%
10
16%
16-30
8
20%
7
11%
31-45
7
18%
18
29%
29%
46-60
10
25%
8
13%
61-75
4
10%
11
18%
76-90
Пропущено
39
23
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
1
3%
4
17%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
10
26%
4
17%
31-45
6
15%
6
26%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
8
21%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|32
|20
|8
|4
|63 - 22
|68
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|32
|14
|8
|10
|43 - 36
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|13.
|Ягеллония
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10