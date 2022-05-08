Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:0
Первый тайм: 40'
37' Желтая карточкаГарсия Леви
39' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
Ход матча
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Витал МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
15 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 9 побед
45 матчей
28.9%
33.3%
37.8%
13 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.8%
51.1%
31.1%
8 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
15 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.29
|Рота Лазарос
|2
|0.29
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|Шимански Дамиан
|1
|0.14
|Араужо Серхио
|1
|0.14
|Цубер Стивен
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3
|0.43
|Шенквельд Барт
|1
|0.14
|Хуанкар
|1
|0.14
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|1
|1
|Перес Рубен
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|76
|2.
|ПАОК
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|60
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|53
|5.
|АЕК
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|53
|6.
|ПАС Янина
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|57
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|АЕК
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|48
|3.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|41
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|6.
|ПАОК
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3