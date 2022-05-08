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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
АЕК
0:0
Первый тайм: 40'
Панатинаикос
0'
37' Желтая карточка
Гарсия Леви
39' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
40'

Ход матча

37'
Гарсия Леви
 
39'
 
Вильяфаньес Лукас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Панатинаикос
2.20
3.32
3.70
Все Коэффициенты
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
16
Крыховяк
Гжегож
4
Шимански
Дамиан
26
Хаджсафи
Эсхан
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
АЕК
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
15 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 9 побед

45 матчей

28.9%
33.3%
37.8%
13 побед 15 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.8%
51.1%
31.1%
8 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
15 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 2 (1) 0.29
Рота Лазарос 2 0.29
Крыховяк Гжегож 1 0.14
Шимански Дамиан 1 0.14
Араужо Серхио 1 0.14
Цубер Стивен 0 0
Гарсия Леви 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 0.43
Шенквельд Барт 1 0.14
Хуанкар 1 0.14
Гачинович Мийат 0 0
Паласиос Себастьян 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 3 0
Крыховяк Гжегож 2 0
Рота Лазарос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 1 1
Перес Рубен 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Витал Матеус 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 7 76
2. ПАОК 7 2 1 4 5 - 7 60
3. Панатинаикос 0:0 7 3 4 0 5 - 2 55
4. Арис Салоники 6 2 2 2 4 - 4 53
5. АЕК 0:0 7 1 4 2 7 - 8 53
6. ПАС Янина 7 1 3 3 6 - 8 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 3 1 1 1 3 - 3 57
3. Панатинаикос 0:0 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
6. АЕК 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Панатинаикос 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
6. ПАОК 4 1 0 3 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Гарсия Леви получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Панатинаикос
2.20
3.32
3.70
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