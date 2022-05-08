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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
АЕК
0:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
37' Желтая карточка
Гарсия Леви
39' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
40' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
43' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
43' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
88' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
90' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
90' Желтая карточка
Манталос Петрос
90'+6
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
16
Крыховяк
Гжегож
4
Шимански
Дамиан
26
Хаджсафи
Эсхан
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
АЕК
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
15 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 9 побед

45 матчей

28.9%
33.3%
37.8%
13 побед 15 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.8%
51.1%
31.1%
8 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
15 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 2 (1) 0.29
Рота Лазарос 2 0.29
Крыховяк Гжегож 1 0.14
Шимански Дамиан 1 0.14
Араужо Серхио 1 0.14
Цубер Стивен 0 0
Гарсия Леви 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 0.43
Шенквельд Барт 1 0.14
Хуанкар 1 0.14
Гачинович Мийат 0 0
Паласиос Себастьян 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 3 0
Крыховяк Гжегож 2 0
Манталос Петрос 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Рота Лазарос 2 0
Митоглу Герасимос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Гарсия Леви 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канталапьерда Аитор 3 0
Хуанкар 1 1
Перес Рубен 2 0
Паласиос Себастьян 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Витал Матеус 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 7 3 3 1 9 - 7 77
2. ПАОК 7 2 1 4 5 - 7 60
3. Панатинаикос 7 3 4 0 5 - 2 55
4. Арис Салоники 0:0 7 2 3 2 4 - 4 54
5. АЕК 7 1 4 2 7 - 8 53
6. ПАС Янина 7 1 3 3 6 - 8 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 3 1 1 1 3 - 3 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 0:0 4 1 3 0 1 - 0 6
5. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
6. АЕК 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 0:0 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. Олимпиакос 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Панатинаикос 3 0 3 0 0 - 0 3
6. ПАОК 4 1 0 3 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Канталапьерда Аитор получил желтую карточку от судьи
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