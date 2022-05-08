Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:0
Конец матча
37' Желтая карточкаГарсия Леви
39' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
40' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
43' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
43' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
88' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
90' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
90' Желтая карточкаМанталос Петрос
Ход матча
37'
40'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 8
-
49 Владение мячом, % 51
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Витал МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
15 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 9 побед
45 матчей
28.9%
33.3%
37.8%
13 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.8%
51.1%
31.1%
8 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
15 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.29
|Рота Лазарос
|2
|0.29
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|Шимански Дамиан
|1
|0.14
|Араужо Серхио
|1
|0.14
|Цубер Стивен
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3
|0.43
|Шенквельд Барт
|1
|0.14
|Хуанкар
|1
|0.14
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Манталос Петрос
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канталапьерда Аитор
|3
|0
|Хуанкар
|1
|1
|Перес Рубен
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|77
|2.
|ПАОК
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|60
|3.
|Панатинаикос
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|54
|5.
|АЕК
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|53
|6.
|ПАС Янина
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|5.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|АЕК
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|48
|3.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|41
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|Панатинаикос
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|6.
|ПАОК
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3