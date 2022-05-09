Стадион: Горник
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Prasol
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Гурник Ленчна
Брук-Бет Термалица
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.34
|Гаска Дамиан
|5
|0.16
|Гол Януш
|3
|0.09
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0.06
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|9
|0.28
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.25
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Познар Томаш
|2
|0.06
|Adam Radwanski
|2
|0.06
|Kacper Spiewak
|2
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.03
|Путивцев Артём
|1
|0.03
|Губинек Михал
|1
|0.03
|Patryk Czarnowski
|1
|0.03
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.03
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Домбровский Андрей
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|9
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|5
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Калинковски Бартоломей
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|8
|0
|Nemanja Tekijaski
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Познар Томаш
|3
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Губинек Михал
|3
|0
|Домгени Давид
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Домбровский Андрей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Амбросевич Мацей
|1
|0
|Лоска Томаш
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
1
8%
5
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Пропущено
27
27
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
5
19%
1
4%
1-15
4
15%
7
26%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
4
15%
6
22%
46-60
7
26%
3
11%
61-75
3
11%
5
19%
76-90
Забито
14
20
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
5
36%
5
25%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
27
24
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
7
26%
1
4%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
3
11%
7
29%
29%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
5
19%
6
25%
76-90
Забито
26
34
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
3
12%
6
18%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
8
31%
9
26%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
7
27%
7
21%
76-90
Пропущено
54
51
31 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
9
17%
5
10%
1-15
11
20%
8
16%
16-30
11
20%
6
12%
31-45
7
13%
13
25%
46-60
8
15%
8
16%
61-75
8
15%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|32
|20
|8
|4
|63 - 22
|68
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|32
|14
|8
|10
|43 - 36
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|13.
|Ягеллония
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|32
|7
|10
|15
|33 - 52
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|32
|6
|10
|16
|26 - 54
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|16
|4
|6
|6
|14 - 25
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|16
|2
|5
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10