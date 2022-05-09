Стадион: Горник Зрители: 2345
1:1
Конец матча
1:0
35' ГолГол Януш
41' Желтая карточкаГибш Матей
45' Желтая карточкаКоцыля Давид
1:1
50' ГолPiotr Wlazlo
59' Желтая карточкаГол Януш
62' Желтая карточкаВендрыховски Марцел
65' Желтая карточкаSebastian Bonecki
75' Желтая карточкаГаска Дамиан
84' Желтая карточкаСтефаник Самуэль
86' Желтая карточкаЩесняк Криспин
87' Желтая карточкаАмбросевич Мацей
90' Желтая карточкаWiktor Biedrzycki
90' Вторая желтая карточкаГол Януш
Ход матча
35'
1:0
41'
45'
50'
1:1
59'
75'
84'
86'
87'
90'
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Prasol
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Гурник Ленчна
Брук-Бет Термалица
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.34
|Гаска Дамиан
|5
|0.16
|Гол Януш
|4
|0.13
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0.06
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|9
|0.28
|Piotr Wlazlo
|9 (6)
|0.28
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Познар Томаш
|2
|0.06
|Adam Radwanski
|2
|0.06
|Kacper Spiewak
|2
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.03
|Путивцев Артём
|1
|0.03
|Губинек Михал
|1
|0.03
|Patryk Czarnowski
|1
|0.03
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.03
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Домбровский Андрей
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|10
|2
|Щесняк Криспин
|6
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|5
|0
|Гаска Дамиан
|4
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Калинковски Бартоломей
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Вендрыховски Марцел
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|8
|0
|Nemanja Tekijaski
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Wiktor Biedrzycki
|5
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Познар Томаш
|3
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Sebastian Bonecki
|3
|0
|Губинек Михал
|3
|0
|Домгени Давид
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|2
|0
|Гибш Матей
|2
|0
|Амбросевич Мацей
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Домбровский Андрей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Лоска Томаш
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
20%
76-90
Пропущено
28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
7
25%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
7
25%
3
11%
61-75
3
11%
5
18%
76-90
Забито
14
20
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
5
36%
5
25%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
27
24
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
7
26%
1
4%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
3
11%
7
29%
29%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
5
19%
6
25%
76-90
Забито
27
35
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
3
11%
6
17%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
9
33%
9
26%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
7
26%
7
20%
76-90
Пропущено
55
52
31 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
16%
5
10%
1-15
11
20%
8
15%
16-30
11
20%
7
13%
31-45
8
15%
13
25%
46-60
8
15%
8
15%
61-75
8
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|32
|20
|8
|4
|63 - 22
|68
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|32
|14
|8
|10
|43 - 36
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|13.
|Ягеллония
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|32
|7
|10
|15
|34 - 53
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10