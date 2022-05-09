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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 2345
Гурник Ленчна
1:1
Конец матча
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
35' Гол
Гол Януш
41' Желтая карточка
Гибш Матей
45' Желтая карточка
Коцыля Давид
1:1
50' Гол
Piotr Wlazlo
59' Желтая карточка
Гол Януш
62' Желтая карточка
Вендрыховски Марцел
65' Желтая карточка
Sebastian Bonecki
75' Желтая карточка
Гаска Дамиан
84' Желтая карточка
Стефаник Самуэль
86' Желтая карточка
Щесняк Криспин
87' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
90' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
90' Вторая желтая карточка
Гол Януш
90'+10
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
35
Gerson
Guimaraes
32
Де
Амо
Хонатан
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
19
Przemyslaw
Banaszak
77
Гаска
Дамиан
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
77
Путивцев
Артём
97
Wiktor
Biedrzycki
17
Гибш
Матей
28
Амбросевич
Мацей
14
Коцыля
Давид
22
Губинек
Михал
89
Домбровский
Андрей
11
Мешанович
Мурис
88
Познар
Томаш
Гурник Ленчна
3-4-3
Брук-Бет Термалица
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Брук-Бет Термалица

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:1
ПД
3:3
ПД
2:1
Э
3:0
Э
2:1
ЭГБ
0:2
Э
1:2
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.34
Гаска Дамиан 5 0.16
Гол Януш 4 0.13
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0.06
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 9 0.28
Piotr Wlazlo 9 (6) 0.28
Mateusz Grzybek 2 0.06
Познар Томаш 2 0.06
Adam Radwanski 2 0.06
Kacper Spiewak 2 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Губинек Михал 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Домбровский Андрей 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 10 2
Щесняк Криспин 6 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 5 0
Гаска Дамиан 4 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Калинковски Бартоломей 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Вендрыховски Марцел 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Nemanja Tekijaski 4 1
Mateusz Grzybek 5 0
Wiktor Biedrzycki 5 0
Васьелевски Марцин 4 0
Познар Томаш 3 0
Мешанович Мурис 3 0
Sebastian Bonecki 3 0
Губинек Михал 3 0
Домгени Давид 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Стефаник Самуэль 2 0
Гибш Матей 2 0
Амбросевич Мацей 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Коцыля Давид 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Домбровский Андрей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Лоска Томаш 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
20%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
7
25%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
7
25%
3
11%
61-75
3
11%
5
18%
76-90

Забито

14
20
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
5
36%
5
25%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

27
24
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
7
26%
1
4%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
3
11%
7
29%
29%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
5
19%
6
25%
76-90

Забито

27
35
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
3
11%
6
17%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
9
33%
9
26%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
7
26%
7
20%
76-90

Пропущено

55
52
31 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
16%
5
10%
1-15
11
20%
8
15%
16-30
11
20%
7
13%
31-45
8
15%
13
25%
46-60
8
15%
8
15%
61-75
8
15%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 32 20 8 4 63 - 22 68
2. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 32 14 8 10 43 - 36 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 32 11 10 11 37 - 39 43
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
13. Ягеллония 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 32 7 10 15 34 - 53 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Лех 16 8 5 3 25 - 16 29
3. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Гол Януш получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    91'
    Wiktor Biedrzycki получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Амбросевич Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Kryspin Szczesniak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Стефаник Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Гарсия Алекс уходит с поля. Szymon Drewniak выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      52'
      Коцыля Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Гибш Матей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Гол Януш бьет в цель!
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