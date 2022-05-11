Стадион: Тумба
0:1
Второй тайм: 84'
38' Желтая карточкаБертолио Факундо
44' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
45' Желтая карточкаМ'баката Салем
58' Желтая карточкаДукуре Шейк
0:1
63' ГолКамара Абубакар
65' Желтая карточкаКуртич Ясмин
82' Желтая карточкаСастре Хуан
Ход матча
38'
44'
45'
58'
63'
65'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 18
-
52 Владение мячом, % 48
23
Састре
Хуан
27
Куртич
Ясмин
13
Лукас
Тэйлор
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
15
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
13 Лукас ТэйлорПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
ПАОК
Арис Салоники
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
31 матч
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.25
|Мург Томас
|1
|0.13
|Акпом Чуба
|1
|0.13
|Живкович Андрия
|1
|0.13
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|1
|0.13
|Саша Лукас
|1
|0.13
|Дукуре Шейк III
|1
|0.13
|Н'Диайе Папа
|1
|0.13
|Пальма Луис
|1
|0.13
|Матилья Хавьер
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Михай Энеа
|1
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|4
|1
|Беналуань Йоан
|2
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Делизисис Георгиос
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|79
|2.
|ПАОК
|0:1
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|60
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 5
|56
|4.
|АЕК
|1:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|56
|5.
|Панатинаикос
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|55
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|АЕК
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|51
|3.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|41
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Панатинаикос
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|6.
|ПАОК
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3