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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАОК
0:1
Второй тайм: 84'
Арис Салоники
0'
38' Желтая карточка
Бертолио Факундо
44' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
45' Желтая карточка
М'баката Салем
58' Желтая карточка
Дукуре Шейк
0:1
63' Гол
Камара Абубакар
65' Желтая карточка
Куртич Ясмин
82' Желтая карточка
Састре Хуан
84'

Ход матча

38'
 
Бертолио Факундо
44'
Ингасон Сверрир
 
45'
 
М'баката Салем
58'
 
Дукуре Шейк
63'
0:1
Камара Абубакар
(Мансини Даниэль)
65'
Куртич Ясмин
 
66'
Шваб Штефан
Циггарас Теохарис
 
66'
Соареш Филипе
Мург Томас
 
66'
Митрицэ Александру
Лукас Тэйлор
 
69'
 
Сакик Эмануэль
М'баката Салем
79'
 
Пальма Луис
Бертолио Факундо
79'
 
Матео Гарсия
Мансини Даниэль
79'
Чолак Антонио-Мирко
Михай Энеа
 
82'
Састре Хуан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 18
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
2.11
4.33
4.15
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
6
Михай
Энеа
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
13
Лукас
Тэйлор
10
Мург
Томас
14
Живкович
Андрия
47
Акпом
Чуба
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
2
М'баката
Салем
26
Матилья
Хавьер
13
Дукуре
Шейк
III
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
ПАОК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Арис Салоники

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

31 матч

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.25
Мург Томас 1 0.13
Акпом Чуба 1 0.13
Живкович Андрия 1 0.13
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 1 0.13
Саша Лукас 1 0.13
Дукуре Шейк III 1 0.13
Н'Диайе Папа 1 0.13
Пальма Луис 1 0.13
Матилья Хавьер 0 0
Мансини Даниэль 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 3 0
Михай Энеа 1 1
Куртич Ясмин 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Шваб Штефан 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Састре Хуан 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 4 1
Беналуань Йоан 2 0
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Бертолио Факундо 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Мансини Даниэль 2 0
М'баката Салем 2 0
Хулиан Диас 1 0
Делизисис Георгиос 1 0
Ганя Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 4 2 1 10 - 7 79
2. ПАОК 0:1 8 2 1 5 5 - 8 60
3. Арис Салоники 1:0 8 3 2 3 5 - 5 56
4. АЕК 1:0 8 2 4 2 8 - 8 56
5. Панатинаикос 7 3 4 0 5 - 2 55
6. ПАС Янина 0:1 8 1 3 4 6 - 9 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 0:1 4 1 1 2 3 - 4 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. ПАС Янина 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Арис Салоники 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6. АЕК 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 1:0 4 2 0 2 4 - 4 51
3. ПАС Янина 0:1 4 0 1 3 2 - 5 41
4. Олимпиакос 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Панатинаикос 3 0 3 0 0 - 0 3
6. ПАОК 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    М'баката Салем получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Арис Салоники
    2.11
    4.33
    4.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПАОК 0:1 Арис Салоники онлайн

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