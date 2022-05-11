Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
39' ГолХаджсафи Эсхан
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
57 Владение мячом, % 43
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
27
Станко
Калеб
70
Iason
Kyrkos
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Iason KyrkosПолузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
АЕК
ПАС Янина
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.25
|Рота Лазарос
|2
|0.25
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.13
|Араужо Серхио
|1
|0.13
|Цубер Стивен
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.5
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.25
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Станко Калеб
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Манталос Петрос
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2
Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|79
|2.
|ПАОК
|0:1
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|60
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 5
|56
|4.
|АЕК
|1:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|56
|5.
|Панатинаикос
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|55
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|АЕК
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|51
|3.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|41
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Панатинаикос
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|6.
|ПАОК
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3