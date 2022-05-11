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  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
АЕК
1:0
Первый тайм: 42'
ПАС Янина
0'
1:0
39' Гол
Хаджсафи Эсхан
42'

Ход матча

39'
Хаджсафи Эсхан
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
1.36
5.34
9.70
Все Коэффициенты
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
16
Крыховяк
Гжегож
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
77
Giannis
Rizos
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
17
Шнайдер
Ян-Марк
70
Iason
Kyrkos
11
Переа
Хуан
АЕК
4-3-3
ПАС Янина
4-1-4-1

История личных встреч

АЕК
ПАС Янина

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 2 (1) 0.25
Рота Лазарос 2 0.25
Крыховяк Гжегож 1 0.13
Шимански Дамиан 1 0.13
Араужо Серхио 1 0.13
Цубер Стивен 0 0
Гарсия Леви 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.5
Шнайдер Ян-Марк 2 0.25
Салиакас Манолис 0 0
Гардавски Михаэль 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Станко Калеб 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 3 0
Крыховяк Гжегож 2 0
Манталос Петрос 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Рота Лазарос 2 0
Митоглу Герасимос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Гарсия Леви 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Станко Калеб 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Ойкономопулос Антониос 1 0
Переа Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2
Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 4 2 1 10 - 7 79
2. ПАОК 0:1 8 2 1 5 5 - 8 60
3. Арис Салоники 1:0 8 3 2 3 5 - 5 56
4. АЕК 1:0 8 2 4 2 8 - 8 56
5. Панатинаикос 7 3 4 0 5 - 2 55
6. ПАС Янина 0:1 8 1 3 4 6 - 9 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 0:1 4 1 1 2 3 - 4 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. ПАС Янина 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Арис Салоники 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6. АЕК 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 1:0 4 2 0 2 4 - 4 51
3. ПАС Янина 0:1 4 0 1 3 2 - 5 41
4. Олимпиакос 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Панатинаикос 3 0 3 0 0 - 0 3
6. ПАОК 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Хаджсафи Эсхан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
1.36
5.34
9.70
Все Коэффициенты
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