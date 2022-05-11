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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Олимпиакос
1:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
10' Гол
Паласиос Себастьян
22' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
26' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
29' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
30' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
0:2
54' Гол
Шенквельд Барт
1:2
71' Гол
Соарес Франсиско
75' Желтая карточка
Перес Рубен
75' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
89' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
90' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
90'+8
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
34
Пападопулос
Авраам
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
77
Родригес
Гарри
11
Эль-Араби
Юссеф
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
5
Шенквельд
Барт
14
Санчес
Факундо
6
Александропулос
Сотириос
21
Курбелис
Димитрис
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
Олимпиакос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.38
Соарес Франсиско 2 0.25
Лопеш Рони 2 0.25
Родригес Гарри 1 0.13
Карвалью Жоау 1 0.13
Сиссе Пап Абу 1 0.13
Рябчук Олег 1 0.13
Лала Кенни 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 0.38
Шенквельд Барт 2 0.25
Паласиос Себастьян 1 0.13
Хуанкар 1 0.13
Гачинович Мийат 0 0
Курбелис Димитрис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 2 0
Лала Кенни 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Лопеш Рони 2 0
Камара Агибу 2 0
Пападопулос Авраам 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Кане Мамаду 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 3 0
Канталапьерда Аитор 3 0
Хуанкар 1 1
Паласиос Себастьян 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Витал Матеус 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 4 2 2 11 - 9 79
2. ПАОК 8 2 1 5 5 - 8 60
3. Панатинаикос 8 4 4 0 7 - 3 58
4. Арис Салоники 8 3 2 3 5 - 5 56
5. АЕК 8 2 4 2 10 - 8 56
6. ПАС Янина 8 1 3 4 6 - 11 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 2 1 1 7 - 6 72
2. ПАОК 4 1 1 2 3 - 4 57
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Арис Салоники 4 1 2 1 1 - 1 5
6. АЕК 4 1 1 2 4 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 4 2 0 2 4 - 4 51
3. ПАС Янина 4 0 1 3 2 - 7 41
4. Олимпиакос 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Панатинаикос 4 1 3 0 2 - 1 6
6. ПАОК 4 1 0 3 2 - 4 3
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