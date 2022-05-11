Стадион: Караискакис
1:2
Конец матча
0:1
10' ГолПаласиос Себастьян
22' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
26' Желтая карточкаПападопулос Авраам
29' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
30' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
0:2
54' ГолШенквельд Барт
1:2
71' ГолСоарес Франсиско
75' Желтая карточкаПерес Рубен
75' Желтая карточкаЭль-Араби Юссеф
89' Желтая карточкаШарлия Звонимир
90' Желтая карточкаБриньоли Альберто
Ход матча
10'
22'
54'
71'
75'
75'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
58 Владение мячом, % 42
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Витал МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.38
|Соарес Франсиско
|2
|0.25
|Лопеш Рони
|2
|0.25
|Родригес Гарри
|1
|0.13
|Карвалью Жоау
|1
|0.13
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.13
|Рябчук Олег
|1
|0.13
|Лала Кенни
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3
|0.38
|Шенквельд Барт
|2
|0.25
|Паласиос Себастьян
|1
|0.13
|Хуанкар
|1
|0.13
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|3
|0
|Канталапьерда Аитор
|3
|0
|Хуанкар
|1
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|79
|2.
|ПАОК
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|60
|3.
|Панатинаикос
|8
|4
|4
|0
|7 - 3
|58
|4.
|Арис Салоники
|8
|3
|2
|3
|5 - 5
|56
|5.
|АЕК
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|56
|6.
|ПАС Янина
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|72
|2.
|ПАОК
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|57
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Арис Салоники
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|АЕК
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|51
|3.
|ПАС Янина
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|41
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Панатинаикос
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|ПАОК
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3