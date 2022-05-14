Стадион: Пантессалико
1:0
12' ГолВан Веерт Том
2:0
29' ГолВан Веерт Том
35' Желтая карточкаВурос Праксителис
3:0
36' ГолФернандес Пауло
53' Желтая карточкаKevin Rosero
64' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
4:0
66' ГолKevin Rosero
70' Желтая карточкаМельядо Мигель
5:0
81' ГолKevin Rosero
89' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
Ход матча
12'
1:0
29'
2:0
36'
3:0
53'
60'
64'
66'
4:0
70'
81'
5:0
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
49 Владение мячом, % 51
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Волос
ОФИ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|4 (1)
|0.57
|Фернандес Пауло
|3
|0.43
|Kevin Rosero
|3
|0.43
|Феррари Франко
|1
|0.14
|Бартоло Хулиан
|1
|0.14
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Корреа Хорхе
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|5 (1)
|0.71
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.14
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.14
|Нейра Хуан
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Балояннис Константинос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0
Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|44
|2.
|Ионикос
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|42
|3.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|40
|4.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|40
|5.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|37
|6.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|32
|7.
|Ламия
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|25
|8.
|Аполлон Смирнис
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|40
|2.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|37
|3.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|34
|4.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Астерас
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|39
|2.
|Ионикос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|38
|3.
|Ламия
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|25
|4.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|16
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3