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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Волос
5:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
12' Гол
Ван Веерт Том
2:0
29' Гол
Ван Веерт Том
35' Желтая карточка
Вурос Праксителис
3:0
36' Гол
Фернандес Пауло
53' Желтая карточка
Kevin Rosero
64' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
4:0
66' Гол
Kevin Rosero
70' Желтая карточка
Мельядо Мигель
5:0
81' Гол
Kevin Rosero
89' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
90'+5
30
Пападопулос
Симеон
26
Феррари
Франко
4
Гюлен
Левент
89
Thanasis
Triantafyllou
3
Алхо
Николай
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
21
Dimitris
Metaxas
10
Фернандес
Пауло
9
Ван
Веерт
Том
70
Kevin
Rosero
35
Мандас
Христос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Мельядо
Мигель
10
Бузукис
Яннис
21
Тораль
Хон
17
Дурмишай
Фиорин
Волос
4-3-3
ОФИ
5-3-2

История личных встреч

Волос
ОФИ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 4 (1) 0.57
Фернандес Пауло 3 0.43
Kevin Rosero 3 0.43
Феррари Франко 1 0.14
Бартоло Хулиан 1 0.14
Регаттен Адриен 0 0
Алхо Николай 0 0
Корреа Хорхе 0 0
Emiliano Purita 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 5 (1) 0.71
Дурмишай Фиорин 1 0.14
Стаикос Пасхалис 1 0.14
Нейра Хуан 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Балояннис Константинос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Клейман Борис 1 0
Алекс Соареш 1 0
Гюлен Левент 1 0
Emiliano Purita 1 0
Сьелис Христос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Kevin Rosero 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 3 0
Маринакис Никос 2 0
Вурос Праксителис 2 0
Яннулис Костас 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Камау Брюс 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0
Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 7 2 1 4 7 - 13 44
2. Ионикос 6 5 1 0 15 - 7 42
3. Астерас 6 1 2 3 4 - 6 40
4. Волос 7 2 4 1 12 - 6 40
5. Панетоликос 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 32
7. Ламия 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 4 2 1 1 9 - 3 37
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 3 1 1 1 3 - 7 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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