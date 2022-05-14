Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
2:2
Второй тайм: 90+'
51' Желтая карточкаМатилья Хавьер
0:1
53' ГолГарсия Леви
56' Желтая карточкаАмрабат Нордин
0:2
58' ГолГарсия Леви
66' Желтая карточкаМанталос Петрос
1:2
79' ГолПальма Луис
2:2
86' ГолМансини Даниэль
Ход матча
51'
51'
53'
0:1
56'
58'
0:2
63'
66'
79'
1:2
86'
2:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
15
Итурбе
Хуан
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|1
|0.11
|Саша Лукас
|1
|0.11
|Дукуре Шейк III
|1
|0.11
|Н'Диайе Папа
|1
|0.11
|Пальма Луис
|1
|0.11
|Матилья Хавьер
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.33
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.22
|Гарсия Леви
|2
|0.22
|Рота Лазарос
|2
|0.22
|Шимански Дамиан
|1
|0.11
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.11
|Араужо Серхио
|1
|0.11
|Цубер Стивен
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|4
|1
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Беналуань Йоан
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Делизисис Георгиос
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|4
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3
АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|80
|2.
|Панатинаикос
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|61
|3.
|ПАОК
|1:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 9
|61
|4.
|Арис Салоники
|2:2
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|57
|5.
|АЕК
|2:2
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|57
|6.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|57
|3.
|Панатинаикос
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|2:2
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|5.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|АЕК
|2:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|53
|2.
|Арис Салоники
|2:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|51
|3.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|41
|4.
|Олимпиакос
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Панатинаикос
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|ПАОК
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4