  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Арис Салоники
2:2
Второй тайм: 90+'
АЕК
0'
51' Желтая карточка
51' Желтая карточка
Матилья Хавьер
0:1
53' Гол
Гарсия Леви
56' Желтая карточка
Амрабат Нордин
0:2
58' Гол
Гарсия Леви
63' Желтая карточка
66' Желтая карточка
Манталос Петрос
1:2
79' Гол
Пальма Луис
2:2
86' Гол
Мансини Даниэль
90' Желтая карточка
 90'+3

Ход матча

51'
 
51'
Матилья Хавьер
 
53'
0:1
Гарсия Леви
56'
 
Амрабат Нордин
58'
0:2
Гарсия Леви
61'
Пальма Луис
Итурбе Хуан
 
62'
Матео Гарсия
Бертолио Факундо
 
62'
Сакик Эмануэль
Сундгрен Даниэль
 
63'
 
66'
 
Манталос Петрос
79'
Пальма Луис
1:2
81'
 
Мохаммади Милад
Манталос Петрос
86'
Мансини Даниэль
2:2
90'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
31.37
5.49
3.10
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
2
М'баката
Салем
26
Матилья
Хавьер
13
Дукуре
Шейк
III
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
23
Станкович
Цицан
26
Хаджсафи
Эсхан
24
Митоглу
Герасимос
12
Рота
Лазарос
31
Цавелас
Георгиос
20
Манталос
Петрос
4
Шимански
Дамиан
16
Крыховяк
Гжегож
7
Амрабат
Нордин
9
Гарсия
Леви
17
Цубер
Стивен
Арис Салоники
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 1 0.11
Саша Лукас 1 0.11
Дукуре Шейк III 1 0.11
Н'Диайе Папа 1 0.11
Пальма Луис 1 0.11
Матилья Хавьер 0 0
Мансини Даниэль 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 3 (2) 0.33
Крыховяк Гжегож 2 0.22
Гарсия Леви 2 0.22
Рота Лазарос 2 0.22
Шимански Дамиан 1 0.11
Хаджсафи Эсхан 1 0.11
Араужо Серхио 1 0.11
Цубер Стивен 0 0
Манталос Петрос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 4 1
Матилья Хавьер 3 0
Беналуань Йоан 2 0
Саша Лукас 2 0
Бертолио Факундо 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Делизисис Георгиос 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Мансини Даниэль 2 0
М'баката Салем 2 0
Хулиан Диас 1 0
Ганя Кристиан 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 4 0
Манталос Петрос 4 0
Крыховяк Гжегож 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Рота Лазарос 2 0
Митоглу Герасимос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Гарсия Леви 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3
АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 9 4 3 2 12 - 10 80
2. Панатинаикос 9 5 4 0 11 - 3 61
3. ПАОК 1:1 9 2 2 5 6 - 9 61
4. Арис Салоники 2:2 9 3 3 3 7 - 7 57
5. АЕК 2:2 9 2 5 2 12 - 10 57
6. ПАС Янина 9 1 3 5 6 - 15 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 8 - 7 73
2. ПАОК 1:1 4 1 1 2 3 - 4 57
3. Панатинаикос 5 4 1 0 9 - 2 55
4. Арис Салоники 2:2 5 1 3 1 3 - 3 6
5. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
6. АЕК 2:2 4 1 1 2 4 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2:2 5 1 4 0 8 - 7 53
2. Арис Салоники 2:2 4 2 0 2 4 - 4 51
3. ПАС Янина 5 0 1 4 2 - 11 41
4. Олимпиакос 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Панатинаикос 4 1 3 0 2 - 1 6
6. ПАОК 1:1 5 1 1 3 3 - 5 4
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Арис Салоники
    Ничья
    АЕК
    31.37
    5.49
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арис Салоники 2:2 АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арис Салоники
    АЕК
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     