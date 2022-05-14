Стадион: Апостолос Николаидис
4:0
Конец матча
28' Желтая карточкаЛолис Александрос
1:0
37' ГолВильяфаньес Лукас
59' Желтая карточкаСалиакас Манолис
65' Желтая карточкаШнайдер Ян-Марк
2:0
68' ГолМаурисио Жозе
3:0
71' ГолКарлитос Карлос
85' Желтая карточкаКаргас Яннис
4:0
87' ГолХуан Карлос
Ход матча
37'
59'
65'
68'
2:0
71'
3:0
85'
85'
87'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
16 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
60 Владение мячом, % 40
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Витал МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Iason KyrkosПолузащитник
-
27 Станко КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Панатинаикос
ПАС Янина
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3
|0.33
|Шенквельд Барт
|2
|0.22
|Хуанкар
|2
|0.22
|Паласиос Себастьян
|1
|0.11
|Маурисио Жозе
|1
|0.11
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.11
|Карлитос Карлос
|1
|0.11
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.44
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.22
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Станко Калеб
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|3
|0
|Канталапьерда Аитор
|3
|0
|Хуанкар
|1
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Сионтис Стефанос
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
67%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|80
|2.
|Панатинаикос
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|61
|3.
|ПАОК
|1:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 9
|61
|4.
|Арис Салоники
|3:2
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|59
|5.
|АЕК
|2:3
|9
|2
|4
|3
|12 - 11
|56
|6.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|57
|3.
|Панатинаикос
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|3:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|АЕК
|2:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:3
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|52
|2.
|Арис Салоники
|3:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|51
|3.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|41
|4.
|Олимпиакос
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Панатинаикос
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|ПАОК
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4