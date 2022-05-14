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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Панатинаикос
4:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
28' Желтая карточка
Лолис Александрос
1:0
37' Гол
Вильяфаньес Лукас
59' Желтая карточка
Салиакас Манолис
65' Желтая карточка
Шнайдер Ян-Марк
2:0
68' Гол
Маурисио Жозе
3:0
71' Гол
Карлитос Карлос
85' Желтая карточка
85' Желтая карточка
Каргас Яннис
4:0
87' Гол
Хуан Карлос
90'+2
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
50
Гачинович
Мийат
22
Канталапьерда
Аитор
9
Македа
Федерико
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
24
Ойкономопулос
Антониос
10
Домингес
Хуан
80
Лиасос
Ангелос
19
Лолис
Александрос
17
Шнайдер
Ян-Марк
70
Iason
Kyrkos
27
Станко
Калеб
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-5-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАС Янина

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 0.33
Шенквельд Барт 2 0.22
Хуанкар 2 0.22
Паласиос Себастьян 1 0.11
Маурисио Жозе 1 0.11
Вильяфаньес Лукас 1 0.11
Карлитос Карлос 1 0.11
Гачинович Мийат 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.44
Шнайдер Ян-Марк 2 0.22
Салиакас Манолис 0 0
Гардавски Михаэль 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Станко Калеб 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 3 0
Канталапьерда Аитор 3 0
Хуанкар 1 1
Паласиос Себастьян 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Витал Матеус 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргас Яннис 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Гардавски Михаэль 2 0
Станко Калеб 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Сионтис Стефанос 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Ойкономопулос Антониос 1 0
Переа Хуан 1 0
Лолис Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
67%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3
ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 9 4 3 2 12 - 10 80
2. Панатинаикос 9 5 4 0 11 - 3 61
3. ПАОК 1:1 9 2 2 5 6 - 9 61
4. Арис Салоники 3:2 9 4 2 3 8 - 7 59
5. АЕК 2:3 9 2 4 3 12 - 11 56
6. ПАС Янина 9 1 3 5 6 - 15 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 8 - 7 73
2. ПАОК 1:1 4 1 1 2 3 - 4 57
3. Панатинаикос 5 4 1 0 9 - 2 55
4. Арис Салоники 3:2 5 2 2 1 4 - 3 8
5. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
6. АЕК 2:3 4 1 1 2 4 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2:3 5 1 3 1 8 - 8 52
2. Арис Салоники 3:2 4 2 0 2 4 - 4 51
3. ПАС Янина 5 0 1 4 2 - 11 41
4. Олимпиакос 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Панатинаикос 4 1 3 0 2 - 1 6
6. ПАОК 1:1 5 1 1 3 3 - 5 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Вильяфаньес Лукас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Alexandros Lolis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Панатинаикос 4:0 ПАС Янина онлайн

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