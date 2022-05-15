Стадион: Теодорос Колокотронис
1:0
Второй тайм: 50'
34' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
44' Желтая карточкаВитлис Вассилис
1:0
49' ГолБарралес Джеронимо
Ход матча
44'
49'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
53 Владение мячом, % 47
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
Астерас
Аполлон Смирнис
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.14
|Риера Адриан
|1
|0.14
|Мунафо Хуан
|1
|0.14
|Паскуаль Андрес
|1
|0.14
|Тилика Лео
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|2
|0.29
|Сливка Выкинтас
|1
|0.14
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.14
|Фатион Антони
|1
|0.14
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Витлис Вассилис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витлис Вассилис
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Сорчан Грега
|1
|0
|Фатион Антони
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0