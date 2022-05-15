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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Ламия
0:0
Второй тайм: 50'
Атромитос
0'
10' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
16' Желтая карточка
Мартинес Анхель
50'

Ход матча

10'
Гентсоглу Савас
 
16'
Мартинес Анхель
 
46'
 
Струнгис Стефанос
Эрлингмарк Огюст
46'
 
Нацос Спиридон
Саломон Патрик
46'
 
Наби Адил
Муньис Хуан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
2.92
3.30
3.77
Все Коэффициенты
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
55
Лукао
II
12
Мартинес
Анхель
II
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
33
Гентсоглу
Савас
19
Бангура
Альхассан
1
Марко
Марич
II
2
Василантонопулос
Ставрос
17
Эрлингмарк
Огюст
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
14
Муньис
Хуан
9
Marios
Tzavidas
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-5-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

14 матчей

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 2 0.29
Элефтериадис Христос 1 0.14
Лукао II 1 0.14
Провидакис Константинос 1 0.14
Караманос Тасос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Нуньес Кристофер 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.43
Эрлингмарк Огюст 1 0.14
Муньис Хуан 1 0.14
Клонаридис Виктор 1 0.14
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 3 0
Манусос Йоргос 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Карталис Александрос 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 7 2 1 4 7 - 13 44
2. Ионикос 1:1 7 5 2 0 16 - 8 43
3. Астерас 1:0 7 2 2 3 5 - 6 43
4. Волос 7 2 4 1 12 - 6 40
5. Панетоликос 1:1 7 1 3 3 5 - 7 38
6. Атромитос 0:0 7 2 4 1 6 - 5 33
7. Ламия 0:0 7 2 2 3 5 - 7 26
8. Аполлон Смирнис 0:1 7 2 2 3 5 - 9 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 4 2 1 1 9 - 3 37
3. Панетоликос 1:1 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 0:0 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Ионикос 1:1 3 1 2 0 8 - 4 5
6. Аполлон Смирнис 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Астерас 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
8. Ламия 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1:0 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 1:1 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 0:0 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 0:1 4 1 0 3 3 - 8 16
5. Атромитос 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Панетоликос 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. ОФИ 3 1 1 1 3 - 7 4
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Мартинес Анхель II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Гентсоглу Савас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
2.92
3.30
3.77
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