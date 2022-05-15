Стадион: Athanasios Diakos
10' Желтая карточкаГентсоглу Савас
16' Желтая карточкаМартинес Анхель
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Ламия
Атромитос
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
14 матчей
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|2
|0.29
|Элефтериадис Христос
|1
|0.14
|Лукао II
|1
|0.14
|Провидакис Константинос
|1
|0.14
|Караманос Тасос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Нуньес Кристофер
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3
|0.43
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.14
|Муньис Хуан
|1
|0.14
|Клонаридис Виктор
|1
|0.14
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|3
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньис Хуан
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Карталис Александрос
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0