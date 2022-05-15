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  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Ламия
0:0
Конец матча
Атромитос
0'
10' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
16' Желтая карточка
Мартинес Анхель
90'+3
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
55
Лукао
II
12
Мартинес
Анхель
II
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
33
Гентсоглу
Савас
19
Бангура
Альхассан
1
Марко
Марич
II
2
Василантонопулос
Ставрос
17
Эрлингмарк
Огюст
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
14
Муньис
Хуан
9
Marios
Tzavidas
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-5-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

14 матчей

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 2 0.29
Элефтериадис Христос 1 0.14
Лукао II 1 0.14
Провидакис Константинос 1 0.14
Караманос Тасос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Нуньес Кристофер 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.43
Эрлингмарк Огюст 1 0.14
Муньис Хуан 1 0.14
Клонаридис Виктор 1 0.14
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 3 0
Манусос Йоргос 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Карталис Александрос 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ионикос 7 6 1 0 18 - 8 45
2. ОФИ 7 2 1 4 7 - 13 44
3. Астерас 7 1 3 3 6 - 8 41
4. Волос 7 2 4 1 12 - 6 40
5. Панетоликос 7 1 2 4 5 - 9 37
6. Атромитос 7 2 4 1 6 - 5 33
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 7 26
8. Аполлон Смирнис 7 2 3 2 7 - 10 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 4 2 1 1 9 - 3 37
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Ионикос 3 2 1 0 10 - 4 7
6. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Астерас 4 0 2 2 4 - 7 2
8. Ламия 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 5 - 9 17
5. Атромитос 4 1 3 0 4 - 3 6
6. ОФИ 3 1 1 1 3 - 7 4
7. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 4 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Мартинес Анхель II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Гентсоглу Савас получил желтую карточку от судьи
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